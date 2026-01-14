Así es la receta de Paz Padilla para preparar una deliciosa crema de guisantes y combatir el frío: "Súper sencilla"

Con la llegada de enero y las bajas temperaturas propias del invierno, el cuerpo pide platos calientes, reconfortantes y fáciles de preparar. Así, en los días más fríos, las cremas de verduras se convierten en grandes aliadas para entrar en calor, sin renunciar a una alimentación ligera y saludable. En este contexto, Paz Padilla ha compartido en sus redes sociales su receta para elaborar una apetecible crema de guisantes: "Súper sencilla".

De esta forma, la actriz y presentadora gaditana ofrece una alternativa para aquellas personas que buscan soluciones rápidas y caseras, que no tengan mayor complicación. Además, las cremas de guisantes destacan por su sabor suave, acompañado de una textura cremosa y ese punto dulce tan característico; perfecto para días en los que el tiempo invita a quedarse en casa.

Así es la crema de guisantes que prepara Paz Padilla

"Os voy a enseñar a hacer una crema de guisantes muy sencilla", comienza a decir Paz Padilla en un vídeo reciente de Instagram. En primer lugar, "echamos cebolla y puerros" en una olla. Luego, "añadimos los guisantes y un litro de caldo". Finalmente, solo hay que triturar, cocinar y "meter el jamón serrano al horno", concluye la presentadora.

Más allá de su sencillez, la receta de la gaditana ha sido bien recibida por sus seguidores, que comparten algunas de sus propias costumbres a la hora de preparar este plato. "Yo le pongo un poquito de nata y mantequilla con nuez moscada; y está súper, es otro nivel", comenta una usuaria de la red social. Mientras tanto, otros preguntan por las cantidades exactas y el caldo concreto que utiliza Paz Padilla.

Nos encontramos así con una opción versátil que, sin perder de vista el toque personal de cada uno, sirve tanto para una comida ligera como para una cena rápida en las frías noches de invierno. Es una muestra más de cómo la cocina casera, sin artificios y con productos accesibles, puede seguir siendo la clara protagonista una vez pasada la temporada navideña.

Otras recetas de Paz Padilla

Ahora bien, la crema de guisantes no es la única receta que, de vez en cuando, muestra la presentadora. Poco antes de concluir el pasado año 2025, la gaditana presentó en redes su secreto para preparar una deliciosa crema de setas.

En primer lugar, Padilla sofríe la cebolla con poco aceite y la deja cocinar hasta que queda bien poca. Luego, corta unos ajos muy finitos y los añade mientras remueve para que no se quemen. El siguiente paso es incorporar a las protagonistas del plato: las setas. Finalmente, añade un poco de caldo y un chorreón de vino para elevar el sabor.

¿Su secreto? Una vez que todos los ingredientes están en la olla, se deja cocinar hasta que el vino se evapora por completo. Es entonces cuando procede a triturar la mezcla hasta obtener una crema fina y homogénea. Así, es posible conseguir una textura suave, ideal como primer plato en grandes celebraciones.