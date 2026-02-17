Blanca Romero borra de su vida social a Quique Sánchez Flores, ¿ruptura o crisis de pareja?

Una de las imágenes que ya no aparecen en el Instagram de Blanca Romero.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores podrían estar atravesando una crisis sentimental. El romance entre la actriz y el exfutbolista se conocía durante las pasadas Navidades y todo parecía ir a pedir de boca hasta que ha llegado un gesto que pone en entredicho la situación actual de su noviazgo. Una decisión inesperada, a tenor de las señales que emitían ambos con sus apariciones conjuntas en las redes sociales.

Y es que Blanca Romero ha borrado el rastro del entrenador de fútbol de sus redes sociales, al que también ha dejado de seguir. La actriz de Purasangre ha tomado una decisión drástica que apunta directamente hacia una crisis de pareja o una ruptura, en el peor de los casos.

Quique Sánchez Flores comparte mesa con Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero. / INSTAGRAM

Lo cierto es que la relación progresaba adecuadamente hasta este momento que podría cambiarlo todo. La intérprete y el exfutbolista confirmaban su noviazgo con una publicación tras un almuerzo en el había estado presente Lucía Rivera, la hija de la actriz. “Lo mejor de mi año, sin duda tú. Feliz vida a todos”, escribía Romero en las redes sociales junto a varias fotografías.

Durante los últimos meses, la pareja había compartido varios planes de pareja con total naturalidad. Cuando fueron pillados juntos estaban disfrutando de un paseo por las calles de la capital de España después de cenar en el restaurante Chez Madrid. Unos días más tarde, ambos celebraron el 61 cumpleaños del entrenador en el conocido restaurante Casa Marcial.

La pareja celebró recientemente el 61 cumpleaños del deportista en un conocido restaurante de Madrid. / INSTAGRAM

Sobre las razones que han podido propiciar la ruptura hay una que se baraja por encima del resto: la distancia. Mientras Romero reside el mayor tiempo posible en Asturias, para estar cerca de sus padres, Sánchez Flores vive a caballo entre Madrid, donde reside su hija Paty, y Valencia, donde se encuentra su madre, Carmen Flores.

Pues bien, el deportista ha roto su silencio en una conversación mantenida con el programa Espejo Público. Sánchez Flores ha revelado que las imágenes se borraron tras una discusión que se produjo el pasado fin de semana y de la que no ha ofrecido ningún detalle. Lo que sí ha reconocido es que no hay una ruptura definitiva, por lo que la situación podría reconducirse si solucionan los problemas existentes.