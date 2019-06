Blanca Suárez es desde hace años embajadora de Women’s Secret, firma de lencería y ropa de baño. Por ello y de la mano de esta marca ha dado la bienvenida al verano en una azotea de Madrid posando para los fotógrafos y contando algo más sobre sus proyectos y su relación con Mario Casas, que va viento en popa. La actriz está en su mejor momento, tanto personal como profesional. Trabajo, desde luego, no le falta; en agosto se estrena la nueva cuarta temporada de Las chicas del cable, y este verano va a rodar la quinta. Aunque parece que no tiene pensado pasar por el altar, confiesa que su boda "nunca podría ser como la de Pilar Rubio". Sin duda, si decidieran darse el 'sí, quiero' sería uno de los enlaces del año, y es que Blanca siente "orgullo" al mirar a su chico y se le nota muy enamorada. Eso sí, las relaciones son complicadas: "Cada uno tiene que poner de su parte para que no haya celos".

-¿Qué tal se plantea el verano?

-Muy bien. Dándole la bienvenida. Va a ser bastante de currar y de rodar.

"No he pensado nada, pero mi boda nunca podría ser como la de Pilar Rubio"

-¿Qué proyectos tiene ahora?

-Estamos rodando la quinta temporada de Las chicas del cable, y ahora se estrena la cuarta. Además, voy a rodar una película en el sur, en Jerez de la Frontera.

-¿Qué trucos tiene para sobrellevar el calor en los rodajes de verano?

-Aguantarse (risas). Rodar en invierno, invierno y en verano,verano es un horror. No sé qué es peor.

-¿Qué viajes tiene previstos?

-Pocos. Intentaré rascar algún día libre o un fin de semana.

-¿Y sus mascotas?

-Se quedan con mi familia. Me salvan la vida.

-¿Cómo pasará el verano Mario?

-También estará trabajando.

-¿Qué tal el último viaje que hicieron juntos?

-Maravilloso. Lo que pasa que llega el verano y echas de menos un gran viaje de verano.

-¿Tienen tiempo para verse tanto como quisieran?

-Uno hace lo que puede. Lo que pasa es que con los horarios raros, los viajes...Pero hay que intentar sacar tiempo para todo.

-¿Cómo lleva la figura de los ‘haters’?

-Ya nos vamos acostumbrando, por suerte o por desgracia. Es maravilloso conectar directamente con la gente. Es algo que está ahí, pero todos pedimos que sea con respeto.

-¿Cuál es su ropa de baño favorita?

-Soy la típica persona que lleva un gran capacho con todo. No sabes qué va a pasar en el día. Soy un súper por si acaso’.

-¿Alguna vez has hecho ‘top less’?

-Alguna vez, aunque ya poco. Lo hice no hace tanto en una playa de España.

-¿Cómo le sentaría que le pillasen?

-Me daría igual, la verdad, a estas alturas, pero sí que es verdad que no me apetece verme en una revista. Ni en top less ni nunca

-¿Y sus padres cómo lo llevarían?

-Mis padres se preocupan más por otras cosas.