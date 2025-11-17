Cayetano Rivera, tras declarar por el siniestro: “Estoy siendo víctima de un juicio paralelo”

Una semana después del accidente registrado a las puertas de la urbanización en la que reside, en las afueras de Sevilla, Cayetano Rivera ha comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para afrontar un juicio rápido. Se le investiga por supuestamente abandonar el lugar del siniestro sin esperar a la Policía y por su presunta negativa a realizarse la prueba de alcoholemia cuando los agentes acudieron minutos después a su domicilio. En el suceso, ocurrido el 10 de noviembre, el vehículo del torero chocó contra una palmera, provocando daños en el mobiliario urbano pero sin lamentar heridos.

A la entrada a los juzgados, y visiblemente incómodo ante las preguntas de los medios, Rivera lamentó el “juicio paralelo popular” que, según dijo, está recibiendo por este episodio. Señaló que se encuentra en sede judicial “por una rotonda” en la que no hubo “personas implicadas más que yo” y donde “ningún daño material más que dos palmeras” se produjo, en referencia al impacto sufrido.

El torero explicó brevemente cómo ocurrió el accidente: “Me despisté porque fui a coger el mando y ya está”. A continuación, rechazó profundizar en más detalles ante la prensa: “No voy a entrar. Ya he dicho, no quiero entrar en nada más. No quiero entrar en nada más que yo no pueda demostrar”.

Declaraciones sobre la alcoholemia y el abandono del lugar

Preguntado por su supuesta negativa a realizar la prueba de alcoholemia, Rivera se limitó a señalar que “no tiene que dar explicaciones”, añadiendo que el juicio que tenga “lo tendré” y que lo que deba manifestar “al juez se lo diré”. Asimismo, afirmó que será el magistrado quien tomará la decisión correspondiente: “El juez tomará la decisión que tome y se acabó”.

Respecto al posible abandono del lugar del accidente, el torero se mostró tajante y aseguró que “no se le denuncia por abandono”, sin ofrecer más detalles sobre este extremo. Sus palabras cerraron una breve comparecencia en la que evitó reiteradamente entrar en profundidad sobre los hechos, insistiendo en que responderá únicamente en la sede judicial.

Contexto del siniestro y de la investigación

El accidente se produjo a las puertas de la urbanización en la que vive, cuando el vehículo del torero impactó contra una rotonda, causando daños en el mobiliario y la caída de dos palmeras. Aunque los hechos derivaron en un procedimiento judicial, no hubo daños personales y él mismo reconoció que el siniestro se produjo por un despiste al intentar coger un mando.

La investigación abierta determinará las circunstancias exactas del suceso, la secuencia desde el momento del impacto hasta la llegada de los agentes y el alcance de las diligencias relacionadas con la prueba de alcoholemia y la permanencia o no en el lugar del siniestro. El procedimiento continúa a la espera de las decisiones del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra, encargado de valorar las declaraciones y los informes presentados.