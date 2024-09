El desgarrador relato de un Ángel Llàcer que tuvo que aprender a andar

Ángel Llácer ha vivido el peor año de su vida. El presidente del jurado de Tu cara me suena no sabía las consecuencias que le iba a deparar un viaje de ocio a Vietnam. En el país del sureste asiático comenzaría un auténtico infierno debido a la infección que le produjo en su organismo la bacteria shigella. Al regresar a España, Llàcer permaneció 10 días ingresado en el hospital que significaron el punto de partida de su vía crucis particular. La situación se complicó por una fascitis necrotizante por la que pasó varios días en la UCI y tuvo que ser intervenido en cuatro ocasiones.

Durante el periodo que estuvo en la UCI, la preocupación sobre el estado de salud del productor crecía por momentos. Sus compañeros de Tu cara me suena han permanecido al tanto de su evolución médica y han ejercido de portavoces cada vez que contaban con nuevos datos sobre el cuadro médico del televisivo.

Llàcer, que llegó a temer seriamente por su vida y se despidió de sus seres queridos, ha concedido una entrevista para contar de primera mano todo lo que ha sufrido por culpa de la infección que contrajo en Vietnam. También ha mostrado algunas de las secuelas de las diferentes intervenciones a las que ha sido sometido. Lo ha hecho en el programa de la televisión autonómica catalana, Col·lapse.

“El gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y, si entraba en un órgano vital… Se acabó. Me dijeron: O sales sin pierna o no sales”, ha recordado con lágrimas en sus ojos.

El catalán ha mostrado en el plató del programa sus heridas de guerra. Unas cicatrices de gran tamaño que aún le siguen mermando en su día a día, ya que tiene dificultades para realizar algunas acciones cotidianas. “He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar. Y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora”, ha reconocido en el espacio de TV3.

Pese a ello, el productor no pierde la sonrisa y ya piensa en su vuelta a los platós de televisión. Llàcer ha contado algunos de los proyectos que tiene en mente, entre los que figura la dirección y producción de Soc i seré en TV3, así como su regreso a Tu cara me suena, donde le esperan con los brazos abiertos