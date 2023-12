La fría despedida de Laura Escanes y Risto Mejide

Hace algo más de un año Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron el final de su relación sentimental tras cinco años de matrimonio y dos más de noviazgo. Pese a la diferencia de edad existente entre ambos fue una decisión inesperada que pilló por sorpresa a la prensa rosa. La influencer comunicó la ruptura con el padre de su hija Roma en unos términos muy cariñosos y emotivos.

“No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor”, rezaba el escrito.

Un año y unos meses después, la expareja ha firmado de manera oficial el divorcio. Laura Fa y Lorena Vázquez han desvelado algunos detalles de la firma en su podcast Mamarazzis. “Quedaron la semana pasada en un juzgado de Madrid los dos. Fue una firma un poco fría. Desde que rompió con Álvaro de Luna se produjo una aproximación con Risto que durante el tiempo con Álvaro las cosas estaban más tensas. Me cuentan que el día de la firma les vieron muy fríos”, ha explicado Laura Fa.

Por su parte, Lorena Vázquez recordaba que fue ella la que dio el paso de dejar la relación, por lo que fue un proceso más doloroso para Risto. “A mí me cuentan personas cercanas a Risto que él aún arrastra su ruptura con Laura Escanes. Fue más traumática para Risto que para Laura porque la decisión la tomó ella”, ha comentado Lorena Vázquez.

En la actualidad, la expareja atraviesa dos momentos sentimentales totalmente opuestos. Risto Mejide y su novia, Natalia Almarcha, se encuentran en uno de sus mejores momentos, tal y como demostraron recientemente en los Premios Antena de Oro. Por su parte, Laura Escanes y Álvaro de Luna han roto su relación, y a día de hoy se desconocen cuáles han sido los motivos reales que han propiciado la ruptura.