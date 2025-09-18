La esperanza del gaditano Lucas con su nueva operación de nariz

Lucas González se ha abierto en canal en Me quedo conmigo, el programa de Mediaset Infinity presentado por la psicóloga Alicia González. Entre otros asuntos, el cantante del dúo musical Andy y Lucas ha hablado abiertamente de su operación fallida de nariz y del revuelo mediático que ha generado su cambio físico. El artista gaditano continúa teniendo problemas con su nariz. Como apunte, la entrevista para Me quedo conmigo tuvo que ser detenida en varias ocasiones para cortar el sangrado.

“No sé si desde casa se ve, pero he tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo la cicatriz y me sangra. Se sufre con esto”, ha comentado. Por ello, Lucas volverá a pasar por el quirófano en cuanto tenga el visto bueno del médico. “Estoy con un hombre muy reconocido, y yo tenía pensado operarme meses antes, pero todavía no había cicatrizado bien, por lo que toca esperar”, ha desvelado.

El contratiempo que ha sufrido con su nariz ha coincidido con la gira de despedida de Andy y Lucas titulada Nuestros últimos acordes. Ese hecho también ha influido en la operación. “Hay promotores de por medio, hay miles de entradas vendidas, hay contratos firmados con tiquetera… podría haber sido un tema burocrático muy jodido”, ha señalado.

Al no poder operarse, el artista tiene que continuar con su tratamiento hasta que la nariz sane por completo. “Sigo con los tratamientos, pomadas y cremas hasta que el señor no vea que todo lo que está dentro de la nariz esté bien, y será entonces cuando me pueda operar”, ha añadido.

Lucas ha reconocido que con el paso de los meses se ha acostumbrado a su nuevo aspecto físico. El gaditano pone fecha a la ansiada intervención quirúrgica. “Hago mi vida normal. Puedo cantar y no me está afectando al respirar, yo me hago mis curas y ya está. Pero bueno, cuando ya tenga la nariz bien podré estar un poco más guapo dentro de lo que se pueda, y será más cómodo también. Pero por lo menos tendré que esperar hasta octubre o noviembre. Lo importante es hacerlo bien”, ha zanjado.