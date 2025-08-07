Lucas reaparece y le llueven los memes contra su deformada nariz

Lucas González, uno de los integrantes del dúo musical Andy y Lucas, ha reaparecido públicamente en el festival Tropicalia Summer Music. Su presencia en los últimos meses llama la atención por sus problemas en la nariz tras una intervención fallida. En esta ocasión, el cantante llevaba una tira nasal adhesiva que ha generado un aluvión de memes en las redes sociales.

A finales de 2024, el gaditano pasaba por el quirófano para someterse a una rinoplastia, una intervención que se ha convertido en una auténtica pesadilla. La operación ha derivado en una malformación conocida de manera popular como “nariz en silla de montar”. Se trata de una deformidad estructural que ha empeorado su rostro. El propio Lucas reconocía en una entrevista una de las causas de su problema estético. “Parte del problema se debió a una falta de seguimiento estricto de las indicaciones médicas postoperatorias”.

La falta de cuidados ha agravado la recuperación causando serios daños en su nariz, de la que tendrá que ser intervenido de nuevo. Este cambio en su apariencia física también ha dañado su autoestima, así como la relación con su público. Lucas, que siempre ha dado la cara, ha sido sincero como ya lo fue en su día para desvelar que padecía una cardiopatía isquémica, una enfermedad cardiovascular que le limita a la hora de actuar y llevar una agenda apretada de conciertos. De hecho, tras dos décadas de éxitos, Andy y Lucas decidieron poner el punto y final a su trayectoria musical este año 2025.

En el programa Y ahora Sonsoles han comentado con la ayuda de la doctora Yomil Genere la situación de la nariz del artista gaditano. La profesional de la cirugía estética ha señalado que Lucas “está teniendo una degeneración estética postcirugía que tardará en curarse”. También se ha referido a la férula que lleva el cantante en el vídeo. “El apósito que lleva es una férula de contención para conseguir que el hueso crezca como queremos. Creo que va normal, porque hacer un cambio estructural después de una cirugía fallida no se va a mejorar en una sola cirugía, va poco a poco”, ha indicado.

Yomil asegura que la recuperación será un proceso lento. “Tiene que esperar a que crezca el injerto y dependerá de sus cuidados”, ha apuntado acerca de la manera de recuperar un aspecto normal en su rostro.