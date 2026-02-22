Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal paliza en una discoteca de Madrid

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, permanecen ingresados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid después de sufrir una agresión con tintes homófobos en la madrugada del sábado. Los artistas se encontraban celebrando su 26 cumpleaños en una discoteca del barrio de Salamanca cuando, a la salida del local, fueron víctimas de un violento ataque por parte de un grupo de desconocidos, según informó el programa de Telecinco Fiesta.

Los hechos se produjeron alrededor de las dos de la madrugada, en el momento en que los cantantes y sus acompañantes se disponían a subir a un taxi para regresar a sus domicilios. Fue entonces cuando los presuntos agresores comenzaron a proferir insultos desde un vehículo, lanzando comentarios homófobos contra los hermanos. Tras descender del coche, los desconocidos iniciaron la agresión física, de la cual "hay imágenes, parte médico y policial", según confirmaron fuentes del citado programa.

Uno de los colaboradores del espacio televisivo señaló que "la agresión fue brutal, que había cinco personas agrediendo en el suelo a Jesús". El reportero Jorge Moreno añadió que el altercado culminó cuando "uno de los agresores saca un spray de pimiento y rocía a Jesús, a Daniel, a sus amigos y a sus novias, que está prohibido porque es un arma".

Traslado urgente al hospital

El empleo de este agente químico irritante obligó al traslado urgente de los hermanos y sus parejas al centro hospitalario madrileño para recibir atención médica inmediata. Según fuentes próximas al caso, todos los afectados se encuentran fuera de peligro, aunque continúan bajo observación médica para evaluar posibles lesiones derivadas tanto de la agresión física como del gas pimienta.

Identificación de los presuntos agresores

La Policía Nacional se personó rápidamente en el lugar de los hechos y, posteriormente, acudió al hospital para tomar declaración a las víctimas. Moreno informó horas después que "la policía ya tiene identificados quienes serían los presuntos agresores", gracias a las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona donde se produjo el incidente. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer todos los detalles del suceso y proceder a la detención de los responsables.