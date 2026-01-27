Giro en el búnker de Michael Schumacher, el deportista se encuentra en España

Un accidente acaecido cuando esquiaba en familia en los Alpes franceses, en diciembre de 2013, truncó todo el futuro del piloto alemán Michael Schumacher y replanteó todo en su familia. Han pasado 12 años de aquel dramático momento en que todo se desvaneció. Su eposa, Corinna, ha tratado en todo este tiempo impulsar investigaciones y terapieas que devuelvan cierta calidad de vida a su marido, que quedó en coma durante meses y que ha ido experimentando ligeras mejorías entre los recursos enfocados a su recuperación. La familia mantiene esperanzas y el piloto pasa temporadas en la isla de Mallorca, uno de sus rincones favoritos de siempre y donde su esposa adquirió una amplia finca para que fuera un segundo refugio, asistido con terapias y tratamientos.

Michael Schumacher tiene 57 años y sus cuidados como deportista durante tanto tiempo permite a su familia albergar nuevas expectativas alentadoras entre la atención que recibe. El suceso se produjo en la estación de Méribel. El piloto, que era un esquiador experimentado, sufrió una caída en una zona fuera de pista que provocó que su cabeza impactara violentamente contra una roca. A pesar de llevar casco, la gravedad del traumatismo craneoencefálico le sumió en un coma inducido y le obligó a pasar meses en cuidados intensivos, iniciando un largo calvario de secuelas neurológicas. Un equipo médico le cuida las 24 horas.

El rotativo británico Daily Mail se ha hecho eco de revelaciones de la familia que permiten vislumbrar una mejoría. Michael Schumacher ya no permanece todo el día en una cama sino que ha podido incorporarse durante mucho más tiempo diario a una silla de ruedas y se desplaza por sus residencias, en la que tiene en Suiza como la que posee la familia en Andratx, en la isla balear.

No se han dado detalles de su estado cognitivo pero se señala que reacciona a los estímulos y "entiende parte de lo que sucede a su alrededor". El piloto ha firmado con ayuda de su mujer un casco destinado a una subasta benéfica contra la demencia. El latido de su corazón está junto a la continua atención de su esposa.

La familia sigue adelante en estas circunstancias y la hija del deportista, Gina, se casó y reside en Mallorca donde también se encuentra Millie, la primera nieta del piloto y que ha supuesto ilusión para todo su entorno. La esperanza entre la permanente inquietud.

A tenor de lo que expone el Daily Mail no hay visos de que en próximos años hubiera apariciones públicas de Michael Schumacher, las condiciones actuales hacen imposible pensar en que recobre una amplia movilidad pero tanto él como Corinna Schumacher están dispuestos a llevar hasta el límite todas las posibilidades médicas. Eso sí, totalmente alejado de focos y miradas del exterior.

Cronología de la convalecencia de Michael Schumacher

-Fase 1: El repliegue y la transformación (2013 - 2015. Tras el accidente en Méribel, la prioridad fue trasladar al piloto a un entorno controlado y que estuviera atendido en el coma.

En 2014, tras meses en el hospital de Grenoble y una clínica en Lausana, Corinna coordina el traslado de Michael a su mansión de Gland, a orillas del Lago Lemán. Se estima que invirtió más de 15 millones de euros en transformar la vivienda en una clínica privada.

En 2015 comienza la desinversión de activos innecesarios para sufragar los costes médicos (estimados en 150.000 euros semanales). Corinna vende el avión privado de la familia por 35 millones de euros y una casa de vacaciones en Noruega.

-Fase 2: Protección jurídica y el llamado "Círculo de Hierro" (2016 - 2019). En este periodo, la gestión se centró en preservar su dignidad. En 2016 la abogada de la familia confirma ante un tribunal que Schumacher "no puede caminar", como respuesta a informaciones falsas de una revista alemana. Se establece la política de "tolerancia cero" contra las filtraciones.

En 2017 se lanza la fundación Keep Fighting Foundation, Corinna profesionaliza el legado de su marido, separando la salud del piloto de la explotación de su marca comercial y museística.

En 2018 se adquiere la finca en Mallorca por unos 30 millones de euros. Corinna planea este refugio como una alternativa climática más favorable para la salud del piloto durante el invierno para que disfrute de más momentos al aire libre.

-Fase 3: Apertura selectiva y relevo generacional (2020 - 2024)

Con la carrera de su hijo Mick en la F1, la familia retoma ilusiones. En 2021 se estreno del documental Schumacher en Netflix. Por primera vez, Corinna habla ante las cámaras: "Michael está aquí de una manera diferente, pero está". Es una lección de comunicación: contar lo necesario sin revelar la intimidad médica.

En 2022, Michael recibe la máxima distinción del Estado de Renania del Norte-Westfalia. Corinna recoge el galardón en un mar de lágrimas, como única interlocutora del añorado deportista. En 2024 se produce la gestión de una extorsión. La seguridad privada de la familia detecta un intento de chantaje con fotos privadas tras el accidente. La respuesta es fulminante: intervención policial y detenciones.

-Fase 4: La nueva etapa familiar (2025 - 2026)

La gestión actual se enfoca en la normalización de la vida familiar dentro de la excepcionalidad. Con la celebración de la boda de Gina Schumacher en la residencia de Mallorca se preserva la intimidad del piloto, presente en la finca pero sin ser visto por los asistentes y evitar imágenes de él.

En estos momentos la familia divide su tiempo entre Suiza y España, con Corinna supervisando la integración del piloto. Su primera nieta trae esperanzas de estímulo para el piloto..