Quién es Grecia Castta, la actriz que confirma que Risto Mejide es el Leonardo DiCaprio español

Risto Mejide, a sus 49 años, se ha convertido en el Leonardo DiCaprio español. El presentador de Todo es mentira no para de sumar nombres a su currículo sentimental desde que se separase de Laura Escanes, la madre de su hija Roma. Todas ellas con un denominador común: son menores de 30 años. Su predilección por las chicas jóvenes le equipara al intérprete de Titanic.

La revista Semana ha publicado las fotografías del presentador de Mediaset con su nueva ilusión: la actriz Grecia Castta. En las imágenes se ve al publicista en actitud cómplice y cariñosa con la intérprete mientras pasean por las calles de Madrid.

Tras su sonada ruptura con la farmacéutica Natalia Almarcha, con la que ha protagonizado varias idas y venidas durante los últimos meses, el publicista ha rehecho su vida sentimental con Grecia Castta, una joven de 28 años que ha sido relacionada con Nacho Cano. El jurado de Got Talent y la actriz han asistido juntos al concierto de Joan Dausà.

¿Quién es Grecia Castta? La actriz de 28 años estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid para después continuar con su formación en la escuela de Juan Carlos Corazza. Debutó en el cine de la mano de Santiago Segura gracias a su participación en la película Torrente 5: Operación Eurovegas. Después de aquella oportunidad, también ha formado parte de otros títulos como El secreto de Ibosim y Matusalén. En la pequeña pantalla ha aparecido en series como Cuéntame cómo pasó, La que se avecina o Servir y proteger, entre otras.

Grecia Castta es la actriz de 28 años que ha sido pillada en actitud cómplice y cariñosa con Risto Mejide. / INSTAGRAM

Risto Mejide no ha tenido mucha suerte en el amor, aunque mantiene una buena relación con sus exparejas, a excepción de Natalia Almarcha. El publicista tuvo a su primer hijo con la presentadora Ruth Jiménez hace 15 años, mientras que Roma, su segunda hija vino al mundo hace 5 años como fruto de su matrimonio con Laura Escanes.

En 2022 Laura y Risto optaron por separar sus caminos después de casi una década de relación. Un año después, el presentador de Todo es mentira recuperaba la ilusión en el amor con una joven farmacéutica, Natalia Almarcha. Con la joven valenciana, 21 años menor que él, ha mantenido una relación marcada por los altibajos. Natalia no se ha mordido la lengua y ha publicado varias indirectas hacia su expareja. “Ya sabéis que me encanta escuchar y ayudar. Pero si hay algo que haces mal, te lo tengo que decir: el problema no radica en victimizarse con que todas tus ex son malas. El problema no está en ellas, sino en ti. Seguirás teniendo relaciones nocivas, mientras continúes tratando a tus próximas relaciones con esa superioridad y desprecio. Y por supuesto, la duración de cada una de ellas dependerá de la capacidad de aguante y amor propio que tengan estas chicas”, señalaba.

Por su parte, Laura Escanes nunca se ha referido al gusto de su exmarido por las chicas jóvenes. Esto ha contestado la influencer cuando se le ha preguntado por la nueva relación de Risto con Grecia Castta. “Cuando él es feliz, Roma va a estar feliz y todos vamos a estar felices. Yo, feliz de que rehaga su vida y de que todo vaya bien para todo el mundo”, ha aclarado.