Casillas mostrando músculos sorprende a sus 'followers'

Iker Casillas ha provocado admiración y burlas a partes iguales en las redes sociales a raíz de una foto en la que se le ve sin camiseta haciendo pesas. El futbolista, que pasó la Semana Santa en Cádiz, alardea de "cuidarse", pero reconoce que no tiene "el cuerpo más musculado".

La imagen acumulaba más de 140.000 'me gusta' a las pocas horas, pese a que algunos compañeros se han mofado de su entrenamiento: "Pero chico que te vas a hacer daño...", ha comentado Michel. "Hasta esa foto no habías tocado una mancuerna en tu vida, Hulio...", bromea divertido Codina. "Estás a camino de la grande forma", expresó Luis Figo, o "me preocupas", escribió Feliciano López.

No es la primera vez que al subir una foto a su Instagram, Casillas sufre los comentarios jocosos de sus ex compañeros. Hay algunos que son fijos, como Bartra, Codina, Alberto Bueno, Cesc Fàbregas o Gerard Piqué. Con este último ha tenido algún que otro divertido cruce de palabras través de las redes.

Parece que, tras su visita a Cádiz, el deportista le ha cogido gusto a estar sin camiseta, porque es la primera vez que se muestra así en sus perfiles de redes ante la sorpresa de sus seguidores. Lo hace para presumir de músculos, los cuales tonifica gracias a unas mancuernas de 10 kilos cada una y que pone sus brazos y torso duros como el acero, pese a su modestia.