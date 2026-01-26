La infanta Sofía presidirá un acto oficial coincidiendo con el cumpleaños de Felipe VI

Tras haber acompañado a su familia con motivo del funeral, en Madrid y Atenas, de la princesa Irene de Grecia, hermana de su abuela, doña Sofía, la hija menor ha regresado a Lisboa para proseguir su formación universitaria. Tras alcanzar la mayoría de edad, la Infanta Sofía se prepara para protagonizar este viernes un nuevo hito en su trayectoria pública, su segundo acto oficial. La joven encabezará la representación de la familia, sin la presencia de sus padres ni de su hermana Leonor, en la Academia de San Javier. En esa fecha cumple 58 años el Rey por lo que al menos su hija pequeña estará en el palacio de la Zarzuela en la celebración familiar.

Un compromiso con la inclusión

Los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el desfile del 12 de octubre. / Chema Moya / Efe

La infanta en el día de fiesta familiar estará también en el Centro de adiestramiento de la Fundación ONCE, para conocer el trabajo con los perros lazarillo que se destinan a integrantes de la entidad. Una visita que señala cómo será la agenda de Sofía de cara a los próximos años: la labor social y el contacto directo con la ciudadanía.

Esta presidencia en solitario llega tras el concurso de fotografía de su nombre en la Galería de las Colecciones Reales ceebrado a finales de 2024. Este nuevo acto en una señala fecha familar no se percibe como un evento aislado, sino como la declaración de intenciones de una Infanta que busca construir su propia identidad dentro de los márgenes del protocolo, centrada en la cercanía y la responsabilidad con la integración.

El equilibrio generacional de la Monarquía

La Reina, acompañada de la princesa de Asturias y la infanta Sofía en el pasado funeral de la princesa Irene / Francisco Guerra

Mientras la Princesa Leonor afronta su formación castrense en la Academia de San Javier, su hermano afronta una imagen madrua y de la consolidar una proyección de familia cohesionada e implicada con su país.

El propio Rey ha destacado en recientes intervenciones la actitud de sus hijas, de 20 y 18 años, en las tareas de la Institución. En Sofía, el monarca encuentra no solo a una hija que comparte su visión del deber, sino a una figura capaz de conectar con las generaciones más jóvenes a través de su disposición serena y un compromiso constante.

A partir de ahora, se espera que la Infanta incremente su visibilidad en actos vinculados a la cultura y la acción social, ocupando un espacio que históricamente requiere de una sensibilidad especial y que ella parece abrazar con naturalidad.