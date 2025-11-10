Irene Rosales: de cumpleaños y disgustada con las palabras de Kiko Rivera

La entrevista de Kiko Rivera en ¡De viernes! no ha sentado nada bien a Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja hizo gala de su naturalidad habitual y tocó todos los temas, tanto de su ruptura con la modelo como los referentes a la relación con su familia. El dj ha asegurado que ya no sentía deseo por Irene Rosales y que le llegaba a molestar su presencia. Unas palabras que no han gustado a su exmujer, que también se ha sentido muy molesta por las insinuaciones de Kiko sobre los tiempos de la relación sentimental con Guillermo.

Irene Rosales no se ha callado y ha respondido a las preguntas de los reporteros de Europa Press. Tras aguantar el tipo y mantenerse en silencio, ha decidido sacar la cara por Guillermo, al que considera un personaje anónimo que no ha hablado de su vida privada en los medios de comunicación.

La tierna felicitación de Irene Rosales a Guillermo por su 42 cumpleaños. / INSTAGRAM

“No tengo que aclarar nada de eso porque Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, por lo tanto, nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo”, ha comentado en una clara alusión a las declaraciones de Kiko Rivera durante su entrevista. La modelo ha recalcado que su nueva pareja nunca hablará de su vida privada. “Eso es mi vida con Kiko, pero no tiene nada que ver Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, ni lo hará”, ha insistido.

La tarta de cumpleaños con el número 42. / INSTAGRAM

La exmujer de Kiko Rivera sigue adelante con su nueva vida junto a Guillermo. Este pasado fin de semana han celebrado el 42 cumpleaños del empresario sevillano, el primero que disfrutan como pareja. La modelo presume de su nuevo amor en las redes sociales, donde ha compartido varias stories sobre la fiesta de cumpleaños. "Feliz cumpleaños amor. Qué bonito es tenerte", ha escrito junto a una fotografía de ambos. Irene Rosales vuelve a demostrar que está muy ilusionada y con el foco puesto en su futuro con Guillermo.