Irene Rosales recuerda a sus padres en la felicitación de cumpleaños a su hija Carlota: "Cuánto daría por que pudieran verte solo un minuto"

Irene Rosales no deja lugar a dudas de que sus hijas son el motor de su vida. En concreto, la ex de Kiko Rivera le ha dedicado una publicación de Instagram muy especial a su segunda hija en común, la pequeña Carlota, con motivo de su cumpleaños. La modelo ha tenido un arrebato de nostalgia y ha ilustrado su bonita felicitación con ocho instantáneas en las que aparece junto a su hija: uno por cada año de vida de "su chica".

"Es increíble cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando te tenía en brazos por primera vez y, en un abrir y cerrar de ojos, hoy ya tienes ocho años", escribe Rosales (@irenerova24) en su último post. De bebé, disfrutando juntas de una tarde de piscina, en la playa, la cama o el coche: son algunas de las imágenes junto a Carlota que Irene descubre en este carrusel.

La que fuera nuera de Isabel Pantoja se ha dedicado a darle las gracias a su pequeña. "Gracias, mi vida, por ser mi nervio favorito, por buscar siempre un huequito para estar pegada a mí, como si en mis brazos el mundo pesara menos", expresa Rosales, lo que da pie a imaginar el carácter inquieto y entusiasta de la hermana pequeña de Ana.

La modelo también ha aprovechado para darle las gracias "por cada beso tímido, por cada abrazo lleno de amor que cura sin decir nada", como algunos de los que pueden verse en las fotografías compartidas. "Qué bonita edad para disfrutarte, para verte reír sin miedo, para soñar a lo grande y para que tu única preocupación sea ser feliz", reflexiona

"Cuando el mundo apriete, mis brazos serán el refugio donde encuentres la paz"

Irene Rosales es consciente de que, pese a su inocencia, es inevitable que su hija se haga mayor: "Eres una niña de corazón valiente, de alma pura y de un amor tan sensible que emociona. Te queda tanto por aprender, tanto por vivir, tanto por disfrutar…". No obstante, la excuñada de Isa Pantoja se reafirma en su voluntad de acompañar a Carlota en cada nuevo paso vital: "Aquí estaré yo, siempre mirándote, acompañándote, siendo tu refugio cuando el mundo apriete, con mis brazos para que sea el lugar donde encuentres siempre paz".

Esta felicitación termina de la forma posible, con la que conocemos el mote cariñoso con el que Rosales se dirige a su hija pequeña: "Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te quiero con locura, 'mi ratona'".

Asimismo, Irene no ha podido evitar acordarse de sus padres, ambos fallecidos con nueve meses de diferencia, cuando su nieta apenas tenía dos años. "Cuánto daría por que pudieran verte aunque solo fuera un minuto desde ahí arriba, para que entendieran el regalo tan inmenso que eres", asegura. Cabe recordar que la pérdida de los abuelos de Carlota, Manuel y Mayte, a pronta edad y tras sendas convalecencias ha supuesto el mayor trance en la vida de Irene Rosales.

Cuando se cumplen cinco meses del anuncio oficial de su separación, Kiko Rivera e Irene Rosales mantienen vidas paralelas. Recientemente, la modelo ha estado de viaje en París con su novio, el empresario sevillano Guillermo Famín. La pareja ha llevado su romance con discreción, pero sin ocultar en ningún momento el amor que se profesan, en especial a través de redes sociales.

También Kiko Rivera ha descubierto a su nueva ilusión, la bailarina Lola García, de quien se confiensa profundamente enamorado. “Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico”, escribía el día en el que anunciaba su noviazgo. Escasos días atrás, ambos dejaron ver su complicidad en su escapada a Nueva York.