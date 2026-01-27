Kiko Rivera dedica su próxima canción a su novia, Lola García: "Cuenta la historia de cómo nos conocimos"

Kiko Rivera se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como sentimental. El cantante atraviesa una etapa marcada por la estabilidad junto a su novia, la bailarina toledana Lola García. Así, en las últimas semanas, han disfrutado juntos de numerosos planes y viajes; entre ellos, una escapada a Nueva York que ambos han compartido en las redes sociales.

En este contexto de felicidad, el músico, dj y compositor ha anunciado el título de su próximo sencillo: Lola. La canción, dedicada a su actual pareja, cuenta la historia de cómo se conocieron y, según ha expresado en una publicación de Instagram, nace desde lo más profundo de su ser. "Muy pronto podréis escucharla. Y cuando lo hagáis, lo entenderéis todo", asegura.

Kiko Rivera dedica su próxima canción a Lola García

"Hay canciones que se hacen con la cabeza... y otras que salen directamente del alma", sostiene el hijo de Isabel Pantoja. "La próxima es de esas, se llama Lola". De esta forma, pone música a su relación y lo hace a través de una composición íntima y personal. "Cuenta la historia de cómo nos conocimos, de lo que empezó sin buscarse y terminó siendo todo", prosigue.

Con estas palabras, Kiko Rivera acompaña la imagen del sencillo, en la que aparecen dos bailaores, un abanico rojo, una guitarra española, pétalos de rosas, unas castañuelas, unas gafas de sol y una ciudad de fondo. Todo ello, envuelto por un solo instrumental flamenco. Se trata de "una canción nacida desde dentro y dedicada a mi pareja, a lo real, a lo que se siente de verdad", expresa el músico.

La relación de Kiko Rivera y Lola García en su mejor momento

Esta no es la primera publicación en la que Kiko Rivera muestra sus sentimientos po Lola García. La pareja, de viaje por Nueva York, ha compartido varias publicaciones durante la última semana. "Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo", decía recientemente el dj. "No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor".

Sin embargo, a pesar de sus vacaciones, la polémica les ha salpicado inevitablemente. Hace solo unos días, salía a la luz una supuesta deuda de más de 32.000 euros que tendría que pagar Lola García al dueño del local de danza, debido a impagos en el alquiler. Esta información, que se dio a conocer en 'El tiempo justo', la colocó en el punto de mira.

No obstante, ante las acusaciones, el hijo de Isabel Pantoja salió en su defensa con otra publicación desde Nueva York. "A veces, el precio más alto no lo paga quien está en el foco, sino quien decide caminar a su lado por amor. Mi novia no ha hecho más que enamorarse; y, aún así, parece suficiente para que algunos intenten echar por tierra toda una vida de trabajo, esfuerzo, disciplina y talento", escribía Kiko Rivera entonces. "Eso no es información. Eso no es opinión. Eso es bullying. Un bullying sofisticado, con titulares, con micrófonos y con silencios interesados".

De esta forma, entre viajes, polémicas y una nueva canción a la vista, su relación parece atravesar el mejor momento de todos. Ahora, solo queda por saber cuándo saldrá el próximo sencillo de Kiko Rivera.