Jessica Bueno confiesa el complejo que arrastra de su tercer embarazo

El abdomen de Jessica Bueno no ha vuelto a ser el mismo desde su tercer embarazo. La modelo sevillano se ha abierto en canal para hablar alto y claro de algunos complejos físicos que llagaron a su vida tras dar a luz a su tercer hijo. Pese a tratarse de un tema íntimo y personal, Jessica ha abordado el tema con naturalidad en las redes sociales.

Todo ha surgido tras una pregunta de una seguidora en la que se hacía referencia a las secuelas físicas del embarazo. “Tengo diástasis abdominal y una hernia umbilical. Me acompleja bastante porque no puedo trabajar el abdomen como me gustaría. La pared abdominal está abierta y, cuando como, viajo o tengo más estrés, se me inflama y parece que tengo tripa de embarazada”, ha contado en un alarde de sinceridad.

La maniquí ha asegurado que se está planteando una intervención para solucionar ese complejo, que además le produce algunas molestias físicas. “Es algo que me afecta, no solo físicamente sino también en mi digestión. A veces me da reflujo y siento dolor. Sé que tarde o temprano tendré que hacerlo”, ha manifestado.

La expareja de Jota Peleteiro ha optado por iniciar un tratamiento para mejorar su abdomen. “Primera sesión de radiofrecuencia en abdomen, después de tres embarazos me está costando un poco recuperar esta zona porque padezco displasia abdominal”, ha explicado a sabiendas que su imagen personal es una parte muy importante de su trabajo como modelo.

En los últimos meses, Jessica ha llevado cabo varios retoques para mejorar su imagen. Uno de ellos ha sido la sustitución de sus prótesis mamarias tras 13 años. “Después de los tres embarazos estaban regulín”, ha confesado. Otros cuidados que ha puesto en marcha para mejorar su imagen han sido un tratamiento de bótox en la frente y el perfilado de los labios. Todo ello con vistas a relanzar su carrera profesional, después de una etapa en la que ha priorizado el cuidado de sus hijos.