Jesús Calleja, así es la vida personal del aventurero de moda en Mediaset

La actualidad televisiva de la semana se ha centrado en Jesús Calleja y su viaje espacial. El presentador de Mediaset se ha convertido en el tercer español que abandona la atmósfera terrestre y el primero que no es astronauta. Lo ha hecho a bordo del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin. El aventurero de 59 años ha completado con éxito su aventura por el espacio, donde ha viajado acompañado de cuatro tripulantes en un vuelo suborbital de unos 11 minutos.

El protagonista de la hazaña fue entrevistado por Informativos Telecinco nada más aterrizar en Texas (Estados Unidos). “Por más expectativas, y eran muy altas las que tenía, es tan abrumador, tan sublime, ver este planeta, que es de un azul tan intenso que parecía casi fosforito. El universo es negro, pero un negro que no puedo describir. Yo creo que es un negro que no existe en la Tierra, es algo que no tengo palabras para describirlo. Y luego, la atmósfera, que es una lámina que lo cubría. Se ve perfectamente dónde termina la atmósfera”, ha explicado.

Así ha recordado cómo ha sido su viaje espacial. “Es traumático llegar ahí arriba, es como que te están sacudiendo todo el rato. Cuando me solté del asiento, estaba ya en ingravidez, tan emocionado por contarlo o grabarlo, que me desorienté y, entonces, yo pensé que en la reentrada estábamos yendo en picado y dije ‘algo no va bien’. Y era yo que iba al revés respecto a todos, que estaban derechos. Era todo fascinante”, ha contado.

El presentador de Planeta Calleja no ha podido reprimir la emoción durante el viaje. “Hubo un momento en el que no pude hablar porque la imagen es tan potente que empecé a llorar. Y no pude seguir adelante, se me cogió la garganta y no me daba cuenta hasta que vi una gota que estaba flotando por allí, que pensaba que era del aire acondicionado y no, era yo, que estaba llorando. Luego me ha costado recomponerme. Nunca viví tantas emociones, tan concentradas, en tan poco tiempo y tan especiales”, ha relatado.

Jesús Calleja se ha puesto en el foco, y con ello indirectamente a su peculiar familia, compuesta por sus tres hijos: Ganesh, Sundari y Suresh. Su familia no se entendería sin la figura de María Jesús, su madre influencer. El comunicador siempre ha centrado la atención en su trabajo, dejando a un lado su vida personal. En sus intervenciones en televisión ha ido desgranando cómo se forjó su familia numerosa.

En uno de sus viajes a Nepal conoció a un niño de siete años, Ganesh, que vivía en unas condiciones precarias. El presentador se lo trajo a España y finalmente terminó acogiéndolo. Pasado un tiempo, Jesús también logró que Ganesh tuviera compañía con la acogida de su hermana biológica, Sundari, y Suresh, el mejor amigo de Ganesh. Nunca llegó a formalizar la adopción, pero los tres se criaron con Jesús, al que consideran como su padre. Todos ellos han tenido descendencia, por lo que Calleja cuenta con tres nietos, de los que presume con orgullo.

En una entrevista para el programa Chester con Risto Mejide, Jesús se abría en canal para hablar de la dura infancia de Ganesh, que padecía una tuberculosis cerebral. “Una vida muy difícil, muy compleja, muy peligrosa, estaban expuestos a todo lo que te imaginas y más. No había ninguna esperanza de vida, y al final sobrevivió”, dijo en aquel momento.

El aventurero también se ha referido a los problemas de adaptación de Ganesh a su llegada a España. “En la sociedad que vivimos no es fácil, cuando una persona no es de aquí hay una discriminación terrible a todos los niveles. Tuvo muchas problemas en su adolescencia”, reconocía. Por su parte, Sundari se deshacía en elogios hacia Calleja en una entrevista para Mi casa es la tuya, el formato de Bertín Osborne. “Jesús es un ángel, un dios, gracias a él, que mi madre está viva y mi hermano Ganesh también, ya que les ayudó, gracias a él yo también conseguí venir aquí”, destacaba.