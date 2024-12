José Andrés "y sus locos", la generosidad hacia los damnificados de Valencia

La ONG World Central Kitchen, capitaneada por el chef José Andrés, llegó a Valencia el mismo día de la dana, el 29 de octubre, y desde entonces un “grupo maravilloso de locos de la cocina” ha permitido repartir más de cinco millones de comidas entre los afectados y la reactivación de 35 negocios locales en los municipios devastados por la riada.

José Andrés hacía esta semana balance de los 51 días que esta organización lleva en Valencia, donde tiene previsto seguir al menos hasta el próximo mes de enero (“y si hay que estar febrero y marzo también”), ya que tiene previsto preparar un menú especial con pavo en Navidad o el roscón de Reyes el 6 de enero.

Los equipos de emergencia de WCK llegaron a Valencia la misma noche del 29 de octubre y, guiados por el principio de que “el plan se escribe solo, con los equipos sobre el terreno”, comenzaron a repartir comida en Paiporta y Catarroja “de una forma muy loca, sin ton ni son, y donde parecía que nada tenía sentido”. “Es lo que hacemos siempre: nuestro primer lugar es la calle, nunca es crear un centro de mando”, explica para detallar que comenzó entonces la llegada de cocineros de Valencia y de equipos de WCK de Madrid, Ucrania, Gaza, Líbano o Carolina del Norte, a los que se han ido sumando hasta un total de 15.000 voluntarios.

Voluntarios preparan bocadillos para los damnificados de Valencia

“Era imposible moverse, la gente a lo mejor no tenía dinero, los cajeros automáticos se habían ido, las tiendas habían desaparecido, las personas mayores no podían bajar porque no había ascensores y había que subirles la comida”, explica el chef , que añade que fueron miles los voluntarios que por su cuenta y riesgo les llevaban el agua y comida que hiciera falta.

Según el chef , aunque las cosas sucedían de forma organizada, “los momentos más bonitos eran cuando sucedían de forma espontánea.

Si planeas puedes estar haciéndolo durante un mes y nunca vas a saber cuál es el plan correcto, pero si te adaptas en el momento eres capaz siempre de estar cubriendo las necesidades puntuales que tiene la gente.

Además de la comida, el apoyo de la emergencia ha ido más allá y desde la ONG se han proporcionado generadores, bombas de agua e internet vía satélite para ayudar a los servicios de emergencia tras la devastación ocurrida tras la dana que, según Andrés, ha sido “muy fuerte y potente por el lugar y lo masivo que ha sido”. “Creo que si algo hemos aprendido de esta dana es que tenemos equipos increíblemente capacitados. Lo he visto muchas veces con la UME, que somos capaces de instalar un hospital de campaña en cuestión de 48 horas”, ha valorado.

Entre esos 5 millones de comidas se han repartido un millón de comidas calientes, más de 300.000 bocadillos, 435 toneladas de verdura y fruta fresca, 60 toneladas de pan, y diez toneladas de pescado.