El chef José Andrés reta a Segolène Royal a una cata en lo que ha llamado "las guerras del tomate"

El chef José Andrés ha salido a defender los tomates producidos en España como "los mejores y más sabrosos del mundo" y ha invitado a la ex ministra francesa Segolène Royal a una cata en lo que ha denominado las guerras del tomate o "Tomato Wars".

.@RoyalSegolene French ingredients and cooking is amazing and legendary…and we all learned a lot from the French….but I can tell you that today, the tomatoes that Spain produces are the best and tastier tomatoes in the world! So tell me when and where and you show up with your… https://t.co/xtWQvB0AU2