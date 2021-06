Kiko Rivera ya habla sin piedad ni miramientos de su madre, Isabel Pantoja. El distanciamiento entre madre e hijo ya es tan evidente que el DJ entró a través de videollamada en directo en el programa Viva la vida de Telecinco y comentó con sorna el último comentario de la tonadillera el día anterior en el talent show en el que ejerce como jurado, Top Star. "Yo, como el resto de España, no veo el programa", comenzó su intervención tras preguntarle Emma García si había visto las declaraciones de Pantoja.

Se refería la presentadora a un momento de la gala en el que la artista parece que intentó aflojar la tensión con Kiko relatando momentos de la infancia de su hijo. "Yo intenté retirarme para estar con mi hijo, entonces solo tenía un hijo, y con mi marido, y no pudo ser… tuve que seguir cantando", recordó visiblemente emocionada. Tras escuchar estas palabras, el DJ, con una aparente fría contundencia, opinó al respecto. "A mí me valen las cosas de verdad, no el postureo", criticó.

Aprovechando su aparición, habló de su relación con la fallecida Mila Ximénez, de la que dijo que incluso intentó mediar entre él y su progenitora para que se reconciliaran. También manifestó qués es lo que tendría que hacer Isabel Pantoja para destensar la situación familiar, aunque se mostró bastante cerrado a cualquier acercamiento. "El perdón a mi madre no existe. Mi madre siempre busca un culpable menos ella", sentenció. "Mi madre debería pedirle perdón a mi mujer, venir a ver a sus nietas, devolverme las cosas de mi padre y sentarse conmigo solos para contarme el por qué de todo".

Kiko Rivera ha animado a su mujer para seguir en televisión: "Viva la vida es el mejor programa para ti" ❤️ #VivaLaVida416 https://t.co/zy1VGwnlCl — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 27, 2021

El DJ había entrado al programa en principio para animar a su mujer, Irene Rosales, a que siguiera trabajando allí, sin hacer caso a los reproches de su madre y otras personas sobre su labor en televisión. "No debes dejar tu trabajo, si existe un trabajo perfecto para ti es Viva la vida porque ahí te respetan, te cuidan y te quieren, te dan el lugar que te mereces. Lo estás haciendo muy bien, así que no te vayas por favor. Yo no me iría. Disfruta del momento porque es maravilloso. Lo estás haciendo muy bien que así tengo los domingos para jugar a la Play", comentó poniendo el punto de sentido del humo del que siempre ha hecho gala.