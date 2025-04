María del Monte, atrapada en un tren tras el apagón a lo 'Paquita Salas': María Jiménez, sofocos y "kits de supervivencia"

El transporte ferroviario ha sido uno de los sectores más perjudicados por el apagón eléctrico masivo que afecta a la península Ibérica desde este lunes. El Mitma calcula que hasta 35.000 pasajeros tuvieron que ser evacuados de los trenes de Media y Larga Distancia, para quienes dispuso algunas de las estaciones de Adif en las que poder pasar la noche. La cantante María del Monte ha sido una de las damnificadas, que viajaba en un tren Iryo hacia Madrid para colaborar con el programa de televisión Y ahora Sonsoles.

Un día después, cuando los servicios recuperan paulatinamente la normalidad, la sevillana ha hecho balance de la inédita jornada a través de la espontaneidad y el humor que la caracteriza. "¿Esto es lo del kit de 72 horas? Yo 72 horas aquí no me quedo. Cojo el martillo y rompo la ventana", son las palabras con las que la artista ha iniciado su particular videodiario.

El tren AVE en que viajaba María del Monte salió a las 12:25 de la estación de Santa Justa en Sevilla y apenas 50 minutos después se quedó parado a la altura de Brenes. El vídeo compartido por la cantante muestra algunos de los momentos vividos por los pasajeros durante las más de ocho horas que estuvieron confinados en el convoy.

"Un besito desde mitad del campo, Sonsoles"

Una de las escenas más llamativas es cuando María del Monte, desde la ventana de su vagón, invoca a unos operarios de seguridad que circulaban por un camino paralelo a la vía. "¿Me secuestráis?", decía con ironía. En ese instante, como la mayoría de los ciudadanos, la cantante tomaba consciencia de la crisis de electricidad, después de que estos trabajadores le indicaran que un apagón masivo había afectado al territorio peninsular de España y Portugal.

El prolongado encierro no logró batir el sentido del humor de la sevillana, quien dejaba grabados en su teléfono móvil algunos momentos hilarantes. "Un besito, Sonsoles, desde Sevilla", decía una pasajera, a lo que del Monte replicaba con sorna: "Desde mitad del campo, como en el programa ¿Quién sabe dónde?".

Otra folclórica se ha colado en el particular documental de la cantante. "¿Tú crees que ha tenido ella algo que ver?", ironiza mientras otra pasajera muestra a cámara una foto de María Jiménez que llevaba en la funda del móvil. "Seguro", bromea la mujer.

María del Monte se ha aquejado también por el calor agobiante que ha pasado durante el encierro, ya que los sistemas de ventilación dejaron de funcionar por la falta de suministro. "Confieso que tuve un poco de ansiedad pero gracias a Dios no fue más allá", ha indicado la artista.

"Tengo la suerte de vivir en un gran país llamado España"

La sevillana ha grabado asimismo cómo una de las empleadas de la operadora ferroviaria daba a los pasajeros las indicaciones pertinentes para el desalojo, previamente a la habilitación de unas escaleras. Fuera del tren, los pasajeros han sido asistidos por la Guardia Civil y, desde el punto en que quedaron atrapados, tuvieron que recorrer 4 kilómetros hasta llegar a la estación de Brenes. No obstante, del Monte ha agradecido la "generosidad" de un matrimonio que la llevó junto a otra chica en coche durante parte del trayecto.

El testimonio de María del Monte concuerda con el recogido por Diario de Sevilla de la cantraora jerezana, Manuela Cordero, que viajaba en el mismo tren. Vecinos de la localidad de Brenes acogieron a algunos damnificados, mientras que el alcalde, Jorge Barrera García, les ofreció el polideportivo municipal para alojarse durante la noche. En este sentido, la sevillana daba las gracias explícitamente "al Ayuntamiento de Brenes y su alcalde por su actitud con los pasajeros".

"Día para olvidar. Dicen que de las experiencias se aprende y así es. Aprendes que somos vulnerables, una gota de agua en el océano, que estar incomunicados y no saber nada de la gente que quieres estar un horror, que tu mente es tu mayor o mejor enemigo… Y es que 9 horas encerrados en un tren dan para mucho", ha reflexionado.

La artista ha encomiado asimismo la labor de la tripulación, la Guardia Civil y Protección Civil a través de su perfil de Instagram: "Pese a todo, tengo la suerte de vivir en un gran país llamado España y hay que pensar que siempre hay quien está peor que nosotros. Gracias de todo corazón".