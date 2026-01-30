Merche se la devuelve a Risto Mejide con una rajada brutal

Risto Mejide ha desvelado su ruptura con Merche Torre a raíz de una pregunta de Valeria Ros en Todo es mentira. El presentador del formato de Cuatro ha aclarado su estado sentimental para lanzar un dardo envenenado a El Confidencial, que había publicado una información sobre la pregunta que no había contestado el publicista en pleno directo de su programa.

“Valeria Ros sonroja a Risto Mejide en su debut en Todo es mentira: ¿Estás con alguien ahora?”, fue el titular que ha utilizado Risto para atacar a El Confidencial. “Como no contesté a Valeria Ros, algunos carroñeros ya están preparando su exclusiva. Así que voy a reventársela; no, no estoy con nadie. Estoy soltero pero no solo. Y muy tranquilo. Y ahora, una vez reventada la exclusiva, a ver si nos centramos en lo realmente importante. Como si no estuviera pasando nada más en nuestro país. En fin”, ha comentado el televisivo para anunciar su ruptura con Merche.

Risto Mejide confirmaba su ruptura con Merche Torre a través de una 'story' de Instagram. / INSTAGRAM

Merche, la última damnificada de una lista por la que pasaron nombres como Natalia Almarcha, Grecia Castta o Laia Grassi, se ha pronunciado sobre su ruptura sentimental. En un comunicado que ha compartido en las redes sociales ha cargado duramente contra Risto, después de que el publicista anunciase la ruptura de la pareja.

La agente inmobiliaria, que en la story ha mostrado un comentario de Natalia Almarcha, expareja de Risto, ha protagonizado una brutal rajada. “No idealicen nunca a nadie. Donde realmente se conoce a las personas no es en los inicios, ni en los viajes, ni en los agasajos, ni en los momentos bonitos. Es en la convivencia, en las conversaciones, en cómo hacen sentir a la gente y en cómo se comportan contigo cuando te ven vulnerable. Y eso dice más de ellos que de ti. No se puede modificar la conducta de quien no ve ningún fallo en ella”, ha empezado diciendo.

Merche Torre ha emitido un duro comunicado tras su ruptura con Risto Mejide. / INSTAGRAM

“Podría estar hablando hasta mañana, pero por respeto, solo me limitaré a dar las gracias a todo su entorno que, por el contrario, en estos cinco meses han sido encantadores, divertidos, simpáticos, humildes, amables, cercanos, sensibles y unas grandes personas. He intentado adaptarme, he querido a esta persona y ojalá hubiera funcionado, pero también me quiero a mí”, ha continuado en su comunicado.

“Y gracias, también, por cada mensaje que me está llegando preguntando cómo estoy. Empatía señores, hace falta a más de uno, y mucha. He estado mejor, pero que todos los males sean estos. Estoy soltera. Pero no sola”, ha concluido.