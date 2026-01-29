Risto Mejide confirma su ruptura con Merche de la forma más inesperada

Risto Mejide ha confirmado su ruptura con Merche lanzando un dardo directo a un medio de comunicación. El presentador de Todo es mentira ha aprovechado una captura de pantalla con un titular de El Confidencial para aclarar que vuelve a estar soltero. Desde su ruptura con Laura Escanes, Risto ha acumulado diversos noviazgos con atractivas mujeres que no han cuajado. Merche es la última damnificada de una lista por la que pasaron nombres como Natalia Almarcha, Grecia Castta o Laia Grassi.

La cómica Valeria Ros, que acaba de fichar como colaboradora de Todo es mentira, le preguntaba en directo a Risto si tenía novia. Una pregunta que el presentador de Mediaset ignoró en el directo y que ahora ha decidido contestar en una story de Instagram.

La 'story' que ha publicado Risto Mejide para confirmar su ruptura con Merche. / INSTAGRAM

“Valeria Ros sonroja a Risto Mejide en su debut en Todo es mentira: ¿Estás con alguien ahora?”, fue el titular que ha utilizado Risto para atacar a El Confidencial. “Como no contesté a Valeria Ros, algunos carroñeros ya están preparando su exclusiva. Así que voy a reventársela; no, no estoy con nadie. Estoy solero pero no solo. Y muy tranquilo. Y ahora, una vez reventada la exclusiva, a ver si nos centramos en lo realmente importante. Como si no estuviera pasando nada más en nuestro país. En fin”, ha comentado el televisivo para dejar claro que ya no está saliendo con Merche.

Con su respuesta en diferido, el publicista ha zanjado de un plumazo todos los rumores. Algo más de tres meses ha durado el noviazgo de Risto con la agente inmobiliaria. Por su parte, Merche ha sorprendido con unas sensuales imágenes que descubren un mensaje que lleva tatuado en su piel.

El mensaje que luce en su espalda es Liebestraum, un término alemán que significa sueño de amor. Curiosamente es la palabra que usó Risto en la publicación que confirmaba su romance con Merche el pasado año. Lo que se desconoce es si Merche contaba con ese tatuaje antes de iniciar su relación con Risto o si la palabra se había convertido en un símbolo de su historia de amor.