El baile nupcial de Tamara Falcó, esta es la segunda portada de '¡Hola!'

Tamara 2. Ya está aquí la segunda parte de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, con la fiesta, looks de los invitados y asistentes que no tuvieron su lugar en la edición del lunes pasado, como la presentadora Cristina Pardo, a la que se lo han recordado a lo largo de la semana sus compañeros en La Sexta.

No se vayan todavía, aún hay más. Este lunes la revista ¡Hola! lanza un segundo número centrado en la boda en El Rincón, celebrada el pasado 8 de julio, con una riada de fotografías que se habían quedado pendientes. Nos habíamos quedado en la cena de Eneko Atxa, ahora es el turno de la fiesta. Sí, esa celebración musical que se extendió hasta pasada las siete de la mañana. El momento que Tamara tenía calculado que no quería verse ante invitados con los que no iba a tener la confianza de encontrarse achispados frente a frente.

Es la hora de conocer qué pasó en esas ocho horas de baile, jolgorio, recena y fotos divertidas. Es lo que cuenta este lunes ¡Hola! en esta continuación.

La portada está protagonizada por el baile de la pareja, cuya coreografía prepararon en una academia madrileña. Íñigo toma a su amada por la cintura hasta inclinarla con una pierna arriba. Es el momento de contemplar más al detalle el segundo vestido confeccionado por la firma Carolina Herrera. Wes Gordon diseño un vaporoso modelo en tono nude de organza con escote en palabra de honor, falda de volantes y un amplio lazo.

Fue el segundo vestido nupcial de la novia tras el de ceremonia, clásico y de inspiración medieval, con escote barco y bordados plateados que causó comentarios diferentes aunque es evidente que Tamara fue una novia muy elegante en el altar.

Este lunes veremos lo divertida que quiso ser esta esperada novia que ahora mismo está en Sudáfrica en el inicio de la luna de miel.