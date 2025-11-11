Omar Montes, Falete y otros artistas que se atrevieron con el lírico antes que Rosalía

El nuevo trabajo de Rosalía, Lux, se convirtió en el álbum de una artista femenina hispanohablante con el mejor debut en Spotify de la historia. Sus 42,1 millones de reproducciones en un solo día avalan el éxito de la nueva aventura musical de la catalana. Se trata de una ambiciosa propuesta musical estructurada en 15 canciones cantadas en 13 idiomas diferentes y cargadas de influencias líricas y operísticas, como pudo verse en Berghain, el primer sencillo que interpreta en alemán junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Ahora que Rosalía se encuentra en plena promoción, con su primera actuación en Los 40 Music Awards y su entrevista en La Revuelta —que destaca como lo más visto de este lunes con un 20,4% de share—, cabe recordar que otros artistas mainstream hicieron sus pinitos en el canto lírico antes de la revolución iniciada por Lux. Sin ir más lejos, uno de ellos es el padre de su futuro ahijado.

La vez que Omar Montes se convirtió en un tenor en televisión

Corría el año 2022 cuando uno de los referentes del panorama de la música urbana en España, Omar Montes, tuvo que demostrar sus habilidades vocales en televisión. El cantante participaba entonces en el talent show de famosos El Desafío (Antena 3) y su reto para la 2ª semifinal del programa era interpretar una versión lírica de su tema Alocao. "A mí esto de la ópera nunca se me ha dado bien", confesaba Montes durante los ensayos.

Para ello, recibió el asesoramiento del tenor Enrique Ruiz del Portal y de Constantino Martínez-Orts, director musical de la Film Symphony Orchestra. El resultado, un Omar Montes engalanado en un frac y con el respaldo de 90 músicos en directo, que logró el pase a la final del concurso tras convencer al jurado que formaban Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Del 'Ave María' de Isabel Pantoja al 'Amor brujo' de Rocío Jurado

Por mantener la conexión, la que un día fuera su consuegra, Isabel Pantoja, también se atrevió con una pieza lírica. En concreto, la tonadillera interpretó el Ave María de Schubert, un clásico tantas veces versionado por estrellas de la ópera como Luciano Pavarotti, junto a un coro de niños en una gala de Unicef.

Otra folclórica que hizo gala de sus virtudes líricas fue Rocío Jurado, a quien la propia Rosalía referenciaba como una inspiración a la hora de componer la letra de La Perla. El cineasta contó con la chipionera para poner voz a la banda sonora de El amor brujo (1986), con piezas originales del compositor andaluz Manuel de Falla, que en alguna ocasión interpretó en director junto a la Orquesta Nacional de España.

Más recientemente, Melody, la última representante de España en Eurovisión, grabó una versión sinfónica de Esa diva junto a la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española, al igual que hicieron otros representantes como Edurne (Amanecer, 2015).

Con esta misma orquesta, Falete, una de las voces aclamadas de la copla contemporánea, interpretó una versión sinfónica de Entender el amor (Mónica Naranjo, 1997) en un concierto especial con motivo del Orgullo LGTBIQ+ en 2024.