Ramón Calderón demanda a Kiko Rivera

Si 2020 fue un año complicado para Kiko Rivera, 2021 sigue la misma línea y parece que no le dará respiro. Varias son las guerras que tiene el DJ abiertas hasta el momento tras el enfrentamiento con su madre, Isabel Pantoja. Ahora se le abre un frente nuevo con Ramón Calderón, que le hará sentarse próximamente en el banquillo.

El abogado que defendió sus intereses cuando murió Paquirri ha demandado a Kiko tras las declaraciones que hizo en el especial de Telecinco Cantora: Una herencia envenenada, que alcanzó cifras récord de espectadores. En el programa, Kiko llegó a tachar de "sinvergüenza" al letrado además de implicarlo directamente en la trama. Por ello, Calderón ha iniciado trámites legales contra él.

El programa de Ana Rosa ha descubierto todos los detalles de la denuncia por la que él y Kiko se verán en los juzgados. Las razones son la vulneración al honor e injurias y calumnias. Una demanda que el propio Calderón reconocía como una decisión dura de llevar acabo: "Es el hijo de mi gran amigo y es muy difícil denunciarlo". La cantidad que le pediría Ramón a Kiko podría ascender a 500.000 euros debido al numeroso público que tuvo el especial de televisión.

Las acusaciones de Kiko Rivera deberán demostrarse ante un juez, como así ha expresado el propio Ramón Calderón, que está dispuesto a llegar hasta el final para demostrar su inocencia. Calderón incluso pidió una rectificación por parte del DJ, pero esta no llegó. También habló con los hermanos Rivera. "Les dije esto mismo: 'Que asumieran que se habían equivocado y que le preguntaran'. Si lo han hecho o no, eso ya no lo sé", explicó Calderón durante una intervención en el matinal.