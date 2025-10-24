Así ha reaccionado Isa Pantoja a la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

Isa Pantoja ha sido abordada por los medios de comunicación que le han insistido sobre el asunto estrella que atañe a su familia: la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, así como la nueva pareja de su excuñada, Guillermo. La hija de Isabel Pantoja, que está enfocada en la grabación del programa Decomasters tras su maternidad, ha mostrado su indiferencia públicamente ante la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales y la nueva ilusión de la modelo sevillana.

Isa y Asraf viven felizmente en El Puerto de Santa María, ajenos a todas las polémicas que rodean a su madre Isabel Pantoja y a su hermano Kiko Rivera. La relación entre los miembros del clan Pantoja es inexistente y solo un motivo de fuerza mayor podría provocar un acercamiento, aunque esa posibilidad resulta muy remota a día de hoy.

La creadora de contenido ha roto su silencio con unas declaraciones que reflejan su indiferencia ante la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. “No voy a decir nada”, ha repetido varias veces ante la insistencia de los periodistas. La hija de Isabel Pantoja ha dejado claro que no quiere saber nada de la vida privada de su hermano. “Es que no voy a decir nada ¿eh? Yo estoy superout, enfocada en mi programa nuevo y ya está”, ha zanjado.

Exactamente la misma respuesta ha tenido cuando le han preguntado por los problemas económicos de su madre y sobre la posible pérdida de la Finca Cantora. “Perdona, pero es que no voy a decir nada, de verdad”, ha reiterado.

De lo que sí ha hablado es de la participación de su prima Anabel Pantoja en el concurso Bailando con las estrellas. “La estoy viendo y me gusta mucho. Se le da súper bien, así que eso, ojalá llegue lo más lejos posible y gane, oye, ¿por qué no?”, ha finalizado.