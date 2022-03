La Reina, la mayor fan de la moda española

La visita de Doña Letizia a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, con motivo del 75 aniversario de la pasarela, ha marcado la tercera jornada de los desfiles madrileños este viernes. Era la primera vez que asistía a este evento de referencia del diseño español desde que es Reina, aunque ya lo hizo hace 12 años como princesa de Asturias.

La Reina llegó a las diez en punto de la mañana para asistir a una reunión de trabajo con los agentes del sector, Diálogos sobre la Moda Española, en la que se ha hablado sobre la sostenibilidad y la internacionalización del sector. Tras el encuentro, Doña Letizia accedió al espacio Cibeles, dentro del entorno de la MBFW Madrid. La acompañaba la ministra de Educación, Pilar Alegría -que ha lucido un vestido de IQ-; Eduardo López-Puertas, director general de Ifema, y Ana Larrañaga, directora de negocio ferial de Ifema.

En su recorrido por Ifema, ha tenido la oportunidad de ver una colección de diseños de años anteriores, firmados por varios creadores. Entre ellos, Devota & Lomba, Jesús del Pozo, Juanjo Oliva, José Miró, Elio Berhanyer, Victorio & Lucchino, Carmen March, Ágatha Ruiz de la Prada y Antonio Pernas. Justo al lado, se exhibe una llamativa selección de uniformes de Iberia, creados, entre otros, por Pertegaz, Adolfo Domínguez y Teresa Helbig (que se expusieron también en la última edición de Fitur).

Aunque es habitual que la esposa de Felipe VI luzca moda de autor española, piezas de Teresa Helbig, Duyos, Pertegaz, Adolfo Domínguez, The 2nd Skin Co., Angel Schlesser o Roberto Verino, esta vez ha sorprendido con un dos piezas en blanco hielo formado por una blusa con cuello caja, hombreras y mangas abullonadas y una falda con dos aberturas frontales. Por el momento, se desconoce el diseñador del conjunto, aunque Telva apunta a que se trata de la firma cordobesa Palomo Spain, a quien se acercó a saludar en su paso por el Cibelespacio. Sin embargo, otros medios como Vanitatis apuntan a que podría ser de la modista de Zarzuela, para evitar comparaciones entre creadores españoles. La decisión de Palomo Spain también la habría evitado ya que este año no participa en la semana de la moda madrileña.

Doña Letizia ha recorrido el Espacio Allianz EGO de jóvenes creadores. Allí, la diseñadora Fátima Miñana expresaba su emoción por este encuentro con la Reina: "Me encanta ver que valora el talento joven nacional y nos apoya para que sigamos creciendo". Muy contento se encontraba también el modista Jorge Moreno, creador de su firma, Mole. A Doña Letizia le llamaron la atención, según él, "los volúmenes de las piezas", sobre todo de un vestido rojo. "Ha estado muy amable y cercana", ha dicho sonriente.

Por su parte, Pati Mañá, creativa de la firma Nimph, ha comentado que a la Reina le ha parecido "muy interesante" su propuesta y ha valorado que esté "involucrada con la sostenibilidad".

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía, que no ha asistido a ningún desfile (esta mañana presentaban Andrés Sardá e Isabel Sanchís), se ha pasado también por el backstage. Allí, diseñadores, modelos, estilistas y peluqueros preparan sus fashion shows.

Por último, ha habido una foto de familia. El fin de la visita ha sido un inesperado photocall de la Reina, que ha protagonizado 13 minutos de selfies junto a fans e influencers. Con los brazos abiertos, Doña Letizia iba dando la bienvenida a todos los seguidores y seguidoras, que se acercaban móvil en mano.