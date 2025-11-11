¿Cómo y cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al periodista inglés Piers Morgan en la que se abre como nunca sobre su relación sentimental con Georgina Rodríguez. El astro portugués ha desvelado los principales detalles de su esperada boda con la influencer, un enlace que se ha hecho esperar durante muchos años y que podría ser una realidad en 2026. El jugador del Al Nassr ha contado cómo se gestó la pedida de mano del pasado 11 de agosto.

“Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: ‘Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio. Y eso es lo que hicimos. Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Pensé que era el momento perfecto para decir que sí y dije que sí. Mis hijas vinieron, ahí dije ‘ahora sí es el momento, esto es lo que quiero’, y se lo ofrecí”, ha explicado.

El exfutbolista del Real Madrid ha reconocido que no es una persona muy romántica. Tampoco hincó la rodilla, algo habitual en este tipo de pedidas. “Dije cosas simples. Yo no soy un hombre muy romántico, no soy ese tipo de hombre que trae flores a casa todas las semanas, pero soy romántico a mi manera. Fue precioso, sabía que era la mujer de mi vida”, ha relatado.

Ronaldo ha confesado que a Georgina le pilló todo por sorpresa. La creadora de contenido no se creía lo que estaba viviendo. “Una cosa que me encantó es que no le importó el anillo. Me preguntó si estaba diciendo la verdad, si estaba siendo honesto. Le dije que la quería, que me quería casar con ella y ella no se lo creía. Fue muy divertido”, ha comentado.

El deportista considera que ha tomado la decisión de casarse con Georgina en el momento perfecto. Él tiene muy claro que la madre de sus hijos es la mujer con la que quiere pasar el resto de sus días. “Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Ella es el amor de mi vida. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida”, ha añadido.

Aunque no tiene una fecha concreta para el enlace, Ronaldo asegura que la boda tendrá lugar después del Mundial, una cita a la que acudirá como capitán de la selección portuguesa. Por lo tanto, el enlace podría ser una realidad en el mes de septiembre de 2026. También ha dejado claro cuál es el lugar escogido. “En la isla de Madeira, donde yo nací”, ha revelado.