Así ha sido el primer fin de semana de Gloria Camila con la hija de la fallecida Michu

La muerte de Michu ha provocado una dura contienda en los platós de televisión entre Tamara, su hermana, y Gloria Camila, su cuñada. Justo en el centro de la polémica se encuentra Rocío, la hija de Michu y José Fernando de tan solo 8 años, que se ha quedado sin madre mientras que su padre está ingresado en un hospital psiquiátrico de Madrid por sus adicciones y problemas de salud mental.

El conflicto entre la familia de Michu y el clan de los Ortega se basa en la custodia de la pequeña Rocío. Tamara ha arremetido con fuerza contra Gloria Camila, a la que acusa de haberse despreocupado de la niña durante los últimos años. Para la hermana de Michu, Gloria Camila y José Ortega Cano quieren aprovechar la coyuntura actual para arrebatarle la pequeña Rocío a ella y a su madre Inma.

Tras el cruce de declaraciones en diferentes programas de televisión, Gloria Camila daba un paso al frente para recoger a su sobrina en Arcos de la Frontera el pasado viernes. La colaboradora de TardeAR y su hermano pequeño, José María, se personaron en la localidad gaditana. Al plan familiar también se unía Rocío Flores, que viajaba hasta Cádiz para estar cerca de su familia materna.

Gloria Camila se ha afanado en alejar a la pequeña Rocío de los medios de comunicación. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano tan solo ha compartido una tierna historia en la que aparecen sus piernas entrelazadas con las de su sobrina. “Lo único que me importa”, ha escrito la influencer en las redes sociales.

La joven ha reaparecido este fin de semana en el programa Fiesta, donde ha contado algunos detalles del tiempo que ha compartido con la pequeña Rocío en la casa familiar de la urbanización Costa Ballena, en Chipiona. “Pues mira, vengo de pasar el fin de semana con mi sobrina, nos lo hemos pasado increíble. He desconectado por completo, me he centrado en ella. Mientras algunos estaban en la tele hablando mal, nosotros hemos disfrutado mucho de este fin de semana. He sido feliz”, ha contado en el programa de Emma García.

Lo cierto es que las declaraciones de Gloria Camila coinciden con el testimonio de vecinos de Arcos de la Frontera, tal y como aseguraba Kike Calleja en el programa Vamos a ver. “Me dicen que la niña va loca de contenta con su tía. Va feliz, está como nunca la hemos visto en estos días por allí”, desvelaba sobre la buena relación que mantiene la televisiva con su sobrina.