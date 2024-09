¿Qué ha sido del triángulo amoroso del verano?

María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk nunca pensaban que iban a ser los protagonistas del triángulo amoroso del verano. La modelo sevillana anunciaba su separación del jinete y tan solo unos días después aparecía en escena HIba Abouk. La modelo coincidía en la comunión de la nieta de El Turronero con Escassi, donde ambos mostraron una sospechosa complicidad.

Durante varias semanas centraron la mayoría de titulares de la prensa del corazón. Hiba y Álvaro se afanaron en desmentir cualquier tipo de vínculo entre ellos, pero unas fotografías en Túnez confirmaban su romance. En las últimas semanas parece que todo ha cambiado drásticamente.

La actriz está centrada en sus compromisos profesionales y en el cuidado de sus hijos, sus dos principales prioridades, mientras que Escassi que ha debutado como colaborador de TardeAR asegura que está soltero, abierto al amor y sin ningún tipo de compromiso. Una versión que difiere de la contada por el periodista Javier de Hoyos, quien asegura que el jinete ha confesado a sus amigos más cercanos que está enamorado de la actriz de Eva & Nicole. “Les ha dicho que está enamoradísimo de ella. La prensa no se ha dado cuenta de varias escapadas que he hecho con ella”, ha revelado el colaborador de D Corazón.

Si observamos con detenimiento las redes sociales de Hiba Abouk, encontramos un gesto reciente del jinete, que no se esconde a la hora de mostrar sus sentimientos. Escassi ha comentado con varios corazones una de las últimas imágenes de la actriz. Ella, por su parte, solo ha respondido con un me gusta, sin entrar en palabras ni emoticonos.

Por su parte, Pelayo Díaz, íntimo amigo de Hiba, ha comentado que prefiere que no le cuente nada para no meter la pata. El experto en moda ha asegurado que ella está volcada con su trabajo y sus hijos. “Hiba está enamorada del trabajo, del amor, de los hijos. Ella lo dijo tan claro… ¿Por qué hay que poner nombres a las cosas? Ella estará hasta las narices porque esto es como una garrapata. Yo estaría cansado de que no se hablara de los proyectos que hago”, ha señalado.

La última protagonista del triángulo, María José Suárez, ha dado carpetazo a su historia de amor con Escassi. La empresaria ha disfrutado al máximo del verano con varias escapadas por la geografía mundial. Una vez finalizadas las vacaciones, ha vuelto al trabajo participando en el programa Y ahora Sonsoles y en El show de Bertín, tal y como hemos podido ver en una de sus últimas stories. Borrón y cuenta nueva, mientras se enfría el romance de Hiba y Escassi.