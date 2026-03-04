Sonsoles Ónega llega entre lágrimas a la capilla ardiente de su padre, Fernando Ónega

Sonsoles Ónega acudió este miércoles visiblemente emocionada a la capilla ardiente de su padre, Fernando Ónega, instalada en la Casa de Galicia en Madrid. La presentadora llegó entre lágrimas junto a su hermana Cristina y su pareja Juan, momentos después de que lo hiciera la viuda del periodista, Ángela Rodrigo, acompañada por su hijo Fernando.

La reina Letizia, políticos y compañeros de profesión han acudido este miércoles a despedir a Fernando, de quien han destacado su independencia profesional. En declaraciones a los periodistas, Letizia ha afirmado que Fernando Ónega era "inalcanzable" para los estudiantes de periodismo de su promoción. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", ha afirmado.

La Reina ha contado que después conoció a su hija Sonsoles. "Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega", ha asegurado.

El legendario periodista Fernando Ónega falleció el martes a los 78 años de edad, dejando un vacío irreparable en el panorama mediático español. Natural de Mosteiro, Lugo, donde nació el 15 de junio de 1947, desarrolló una extensa carrera profesional en diversos medios de comunicación. Actualmente ejercía como presidente del diario digital 65YMAS, dirigido a personas mayores, publicación que confirmó su muerte.

Fernando Ónega se convirtió en un referente del periodismo político español y pasó a la historia como el creador del célebre eslógan de Adolfo Suárez "Puedo prometer y prometo". Su trayectoria abarcó múltiples responsabilidades en diferentes cabeceras y medios audiovisuales, consolidándose como uno de los cronistas políticos más respetados del país.

Emotivo homenaje en la Casa de Galicia

La capilla ardiente abrió sus puertas durante la jornada del miércoles, recibiendo a numerosos amigos, compañeros de profesión y familiares del fallecido. Sonsoles Ónega, a pesar de su evidente dolor, tuvo un gesto hacia los profesionales de la prensa presentes, agradeciéndoles sus muestras de cariño y disculpándose por no poder atenderles en esos momentos tan difíciles.

La presentadora, reconocida por su trabajo en televisión, compartió este duro trance junto a sus seres más cercanos, despidiendo a quien fuera no solo su padre, sino también una figura fundamental del periodismo español contemporáneo.