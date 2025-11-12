La sorprendente reacción de Blanca Romero al accidente de Cayetano Rivera: "Pobre palmera"

Blanca Romero no tenía constancia del accidente de tráfico de Cayetano Rivera, una noticia que ha conocido por las preguntas de los reporteros.

El accidente de tráfico de Cayetano Rivera con su furgoneta a escasos metros de su domicilio en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha generado mucho debate en las tertulias de la crónica social. El torero ha vuelto a protagonizar un nuevo incidente tras ser arrestado en Madrid por unos agentes debido a una discusión en un local de comida rápida.

A una de las personas que le ha pillado por sorpresa todo el revuelo del accidente de Cayetano Rivera ha sido Blanca Romero, su exmujer y madre de su hija Lucía Rivera. La actriz se ha llevado un buen susto cuando se ha enterado por los medios de comunicación del accidente de tráfico.

La concursante de Bailando con las estrellas ha sido interceptada por la prensa a las puertas de su domicilio. Cuando le han preguntado por el accidente se ha quedado con cara de circunstancias porque no sabía nada de lo ocurrido. “¿Pero. está bien?", ha preguntado a los periodistas. Tras saber que solo se habían producido daños materiales ha respirado con tranquilidad. “¡Ah! Vale. Jolín, qué sustos nos dais. Pobre palmera”, ha comentado sin salir de su asombro.