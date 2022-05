Esto es lo que sucede cuando las voces de Google se pelean

La actriz madrileña Nikki García es la que ordena que vayas a la izquierda o a la derecha, la que te indica que salgas por la segunda salida de la rotonda. Se le puso rostro hace unos meses cuando aparecía en el vídeo de unos amigos señalando en vivo la ruta que debían hacer con el coche. NIkki es la voz del Google Maps, la que te saca del atolladero y la que se empeña en recalcular cuando no sigues sus indicaciones. Nikki es actriz, actriz de doblaje, compositora, cantante, y ser la voz de nuestros móviles cuando andamos despistados, le debe de dar una tranquilidad económica que se le percibe a quinientos metros.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO