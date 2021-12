Los Sussex comparten la primera foto de su hija, Lilibet

En el retrato familiar, tanto los duques de Sussex como su primogénito, que es tan pelirrojo como su padre, aparecen vestidos de manera informal, con pantalones vaqueros -el del hijo de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, incluso con un roto en la rodilla-, mientras que la niña, a la que su madre eleva sonriente, luce un conjunto de color blanco. Tanto Enrique como Archie van incluso descalzos.

"En este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibet", se puede leer en la tarjeta. "Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili, en una familia", añaden. También mencionan que su fundación, Archewell, hará donaciones esta Navidad a varias organizaciones que "honran y protegen a las familias". Una de ellas es Paid Leave for All, que lucha por la baja de maternidad remunerada, causa en la que la ex actriz está muy implicada.