La última voluntad de Kim Vo, muere el peluquero favorito de Hollywood

Era el estilista de las grandes estrellas de Hollywood, Kim Vo, que participó como juez en talents como Shear Genius, un MasterChef de los peinados, ha fallecido a los 55 años tras una prolongada convalecencia por cáncer. La última voluntad de este conocido estilista es una fundación para asistir a los profesionales de la estética que enfrenten a graves enfermedades y puedan ser ayudado psicológica y económicamente.

Las alfombras rojas de Los Ángeles ha perdido el matiz que aportaba Kim Vo, profesional destacado en la innovación de la peluquería en Beverly Hills y que contaba como amigo y referente a figuras como Kate Hudson, Gwyneth Paltrow o Uma Thurman.

Su marido y socio, Adeel Khan, ha sido el encargado de comunicar la pérdida de un creador que no solo dominó la técnica, sino que se convirtió en el confidente estético de la élite de la industria del entretenimiento.

La exitosa trayectoria de Vo se vio alterada en 2018 cuando le fue diagnosticado con un cáncer colorrectal. Durante estos casi ocho años, el estilista mantuvo una pugna privada pero decidida contra la dolencia, desafiando en múltiples ocasiones los pronósticos peores. Pese a que la calidad de vida era complicada, el peluquero logró prolongar su carrera, manteniendo su esencia vitalista hasta el último aliento, como transmiten amigos y admiradores.

Khan ha resaltado en su marido la valentía de un estilista que "superó todas las expectativas médicas" en estos años, reconociendo que su partida deja un vacío no solo en el ámbito profesional, sino en el afecto de milies de clientes y amigos que compartieron con él su visión del mundo.

El nombre de Kim Vo era sinónimo de sofisticación técnica, siendo responsable de los cambios de imagen rompedores de figuras de primer nivel. Entre su clientela habitual figuraban además de las actrices mencionados, la cantante Britney Spear, o la actriz Pamela Anderson, para quienes redefinió el concepto de sus melena rubias. Con Gwyneth Paltrow consiguió elevar la naturalidad a la categoría de lujo, como han señalado expertos.

Nombres populares de la seri como Tori Spelling han manifestado su desolación, recordando a Vo no solo como un experto en renovar la imagen de sus actrices sino como una "presencia "uminosa" capaz de transformar la energía de cualquier espacio que habitara y animar a todos los que estaban a su lado.

La despedida de Vo ha llegado acompañada de un firme propósito social. En lugar de las tradicionales muestras de duelo florales, el estilista solicitó expresamente que las condolencias se transformaran en ayuda para esa fundación que promueve en pro de los profesionales de la peluquería, la moda y la belleza que, como él, deben enfrentarse a diagnósticos oncológicos.