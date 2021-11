Victoria Federica, en una fiesta de disfraces con 'influencers'

Victoria Federica de Marichalar asistió hace unos días a una fiesta de una agencia de representantes de influencers que está dando mucho que hablar. Junto a su novio, el DJ Jorge Bárcenas, la hija de la infanta Elena se disfrazó de Wonder Woman o de majorette de circo (no se aprecia bien en las imágenes) y compartió varias imágenes en su recién abierta al público cuenta de Instagram.

El encuentro lo organizaba la agencia Soy Olivia, que representa a influencers tan conocidos como María Pombo, su marido Pablo Castellanos, Laura Escanes, Tomás Páramo o Sara Baceiredo, entre otros, con los que la sobrina de Felipe VI coincidió en la fiesta, cuyo escenario fue La Borla del Mentidero, un restaurante y local de celebraciones de Madrid.

Victoria lució una larga capa roja de terciopelo y un vestido minifaldero ceñido por un corsé, todo combinando los colores de la bandera americana. Sobre la frente, cuidadosamente colocados, tenía pequeños mechones de pelo fijados con gel, al igual que hizo con el fino cabello de la zona de las patillas; y como peinado se decantó por una coleta alta compuesta por varias trenzas. Un disfraz que los medios no aciertan a discernir si se trata de Wonder Woman o de majorette de circo, es decir, bailarina joven norteamericana que desfila por las calles generalmente acompañando a una banda de música.

Aunque actualmete la joven estudia Administración y Dirección de Empresas, igual que su hermano Felipe Juan Froilán, algunas voces apuntan ya a que Victoria poder querer dedicarse a este mundo de las redes sociales. No sería la primera royal en hacerlo, ya que ahí están por ejemplo Lady Amelia Windsor; Talita Von Fürstenberg, sobrina de Marie-Chantal de Grecia; Mafalda de Bulgaria, que a pesar de dedicarse a la música es embajadora de diferentes firmas de moda, u Olympia de Grecia, que incluso ha diseñado su propio modelo de una conocida marca de bailarinas. La diferencia es que todas ellas están ligadas también con el sector de la moda.

La agencia organizadora de la fiesta, Soy Olivia, ha asegurado a la web Vanitatis que Victoria no trabaja con ellos: "No, ella es amiga de la casa, pero no es influencer", ha confirmado la directora, quien señaló que la sobrina de Felipe VI fue muy amable con el resto de invitados, con los que charló y se lo pasó en grande. "Fue encantadora, una más, creo que se lo pasó bien", recalca.

Quiera dedicarse o no a este oficio, el caso es que Vic -como la llaman sus amigos y familiares- ya acumula más de 76.000 seguidores en Instagram, a pesar de que su perfil es público desde hace menos de un mes (desde el 26 de octubre exactamente) y hasta la fecha tiene sólo 20 publicaciones.