La vida personal de Miguel Torres antes de conocer a Paula Echevarría

Miguel Torres no ha podido alzarse con la victoria final en la décima edición de MasterChef Celebrity, donde Mariló Montero se ha erigido como la gran triunfadora de la noche por méritos propios. No obstante, el exfutbolista, que era el favorito en las apuestas, ha demostrado que es algo más que una cara bonita en el concurso de cocina de La 1.

Miguel Torres y Mariló Montero durante la gran final de 'MasterChef Celebrity 10'. / RTVE

Antes de conocer a Paula Echevarría, con la que mantiene una relación consolidada y un hijo en común, Miguel, el exjugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid contrajo matrimonio con una desconocida modelo andaluza, María Plaza.

La relación sentimental de Miguel Torres con María Plaza comenzó en 2012 cuando militaba en las filas del Getafe. El deportista y la maniquí, aunque posaron juntos en algún evento y compartieron una campaña publicitaria para la marca El Capote, llevaron su noviazgo con discreción y sin muchos alardes. Un año más tarde, Miguel y María se daban el sí, quiero cuando el exfutbolista apenas tenía 27 años.

Miguel Torres y María Plaza compartieron una campaña publicitaria para una conocida marca. / EL CAPOTE

La boda de Miguel con la modelo jiennense tuvo lugar el 8 de junio de 2013. Fue una ceremonia íntima celebrada en Madrid. Después del enlace, Miguel hizo las maletas y se desplazó a Grecia debido a su fichaje por el Olympiacos, uno de los equipos más destacados del país heleno. La temporada que jugó en Grecia también sería la de su divorcio, un hecho que evidenciaba que la decisión de casarse se había tomado de manera precipitada. Tras el divorcio, poco hemos sabido de María Plaza, que lleva una vida totalmente alejada de los focos.

Desde hace años, Miguel mantiene una relación sentimental con la actriz e influencer, Paula Echevarría. Ambos forman una de las parejas más atractivas del papel couché. Resulta habitual verles juntos en numerosos eventos, como es el caso del festival Starlite Occident, uno de los festivales más exclusivos del panorama nacional.

Miguel Torres y Paula Echevarría, dos rostros habituales en los veranos de Starlite Occident. / STARLITE OCCIDENT

Hace unos meses, Miguel sorprendía a los periodistas cuando le preguntaron por los planes de boda de la pareja. “Yo siempre le digo que a ella ya se lo pidieron una vez y que si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentarlo y pedirlo ella”, dijo.

Para Miguel, la mayor muestra de amor y compromiso de la pareja es su hijo Miguel, el primero del exfutbolista y el segundo de la actriz. Ambos saben lo que es casarse y divorciarse. Por ello, una nueva boda no es un hecho que vaya a cambiar el amor que se procesan. “Yo ya me casé y me divorcié, Paula también se casó y se divorció. Hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien y le funciona su vida tal y como está, no lo consideramos totalmente necesario”, destacaba.

Miguel Torres y Paula Echevarría conforman una de las parejas más sólidas de la crónica social. / INSTAGRAM

De momento, la pareja vive en una continua partida de tenis. “Él me pasa la bola y yo se la paso del vuelta, y así seguiremos hasta los 80 años. Una boda es un fiestón, sí, pero podemos organizar una fiesta cualquier día. No es necesario formalizar algo que ya funciona. Si algún día decidimos hacer una fiesta, será algo sencillo, sin tanta formalidad. Estamos bien como estamos y no queremos complicar algo que ya es perfecto”, zanjaba la actriz de Camino a Arcadia.