La influencer Raquel Reitz ha sido madre. Casi seis meses después de anunciar que estaba embarazada, ha compartido la feliz noticia del nacimiento de su bebé con una preciosa imagen en blanco y negro. Una publicación muy esperada por todos sus seguidores y que en tan solo unas horas le acumula miles de me gusta y comentarios.

"No sé qué poner cuando subes el post más importante de tu vida". Ha escrito en sus historias de Instagram a sus seguidores. Raquel no ha querido dar más detalles sobre el nacimiento de su bebé. Aunque lo que sí se sabe por los comentarios es que Raquel ha sido madre de una niña a la que ha llamado Lola, tal y como se puede leer en muchas de las felicitaciones que ha recibido dándole la bienvenida a la pequeña.