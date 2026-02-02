Kiko Rivera, arropado por su novia Lola, reacciona por fin a la salida a subasta de 'Cantora'
La reacción del hijo de Pantoja, ante este hecho que ha ocurrido tras no pagar su madre la hipoteca durante los últimos 5 años
Kiko Rivera dedica su próxima canción a su novia, Lola García: "Cuenta la historia de cómo nos conocimos"
Kiko Rivera ha reaccionado por fin a la salida a subasta de Cantora -finca que le dejó en herencia su padre, Francisco Rivera Paquirri, y de la que posee casi un 48%- ante la deuda de dos millones de euros que habría acumulado Isabel Pantoja al no haber pagado durante los últimos 5 años la hipoteca de 12.000 euros mensuales que pesaba sobre dicha propiedad.