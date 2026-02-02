Kiko Rivera ha reaccionado por fin a la salida a subasta de Cantora -finca que le dejó en herencia su padre, Francisco Rivera Paquirri, y de la que posee casi un 48%- ante la deuda de dos millones de euros que habría acumulado Isabel Pantoja al no haber pagado durante los últimos 5 años la hipoteca de 12.000 euros mensuales que pesaba sobre dicha propiedad.