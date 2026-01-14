La nueva ilusión en el amor de Victoria Federica ya tiene su primera imagen. La revista Semana ha difundido una fotografía en la que aparece Victoria Federica junto al empresario Jorge Navalpotro, en lo que se describe como un plan en familia durante su estancia en Abu Dabi.

Según la publicación, ese viaje se enmarca en el cumpleaños de su abuelo, el rey emérito. La imagen, tal y como la presenta la revista, muestra a una pareja “radiante”, consolidando así un primer retrato público de ambos en ese contexto familiar.

El protagonista de esta fotografía, Jorge Navalpotro, tiene 25 años y es un joven empresario dedicado al ocio nocturno. La información aportada sitúa su perfil en el ámbito empresarial vinculado a este sector, un detalle que acompaña a la difusión de la imagen junto a Victoria Federica. La relevancia de la instantánea radica en que se presenta como la primera fotografía de Victoria Federica y Jorge Navalpotro como pareja. En este caso, el marco no es un acto institucional ni un evento formal, sino un plan en familia durante una estancia en Abu Dabi, vinculada al cumpleaños del rey emérito.

El texto identifica a Jorge Navalpotro como parte de la familia propietaria de La Riviera, una discoteca definida como emblemática en Madrid. Además, concreta su ubicación: está situada a la orilla del río Manzanares, en el paseo Bajo de la Virgen del Puerto. En paralelo, se detalla el papel de su madre, Amparo Simón, quien lleva las riendas del negocio desde el fallecimiento de su marido, Eulogio Navalpotro, ocurrido en 2014. Es decir, la continuidad del negocio familiar, según el texto, ha estado bajo su dirección desde ese año.