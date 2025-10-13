El abogado que gana en las redes sociales

¿Te pueden despedir por criticar a tu jefe por un grupo de whatsapp privado?, ¿puedo llevar una tarta al trabajo para celebrar mi cumpleaños? ¿El mal olor corporal es motivo para echar a alguien del trabajo? Son situaciones reales que pueden ocurrirle a cualquiera y las publicaciones del abogado laboralista Juan Manuel Lorente en Instagram o Tiktok son fáciles de entender. Cada día plantea en su cuenta temas como la desconexión digital o qué pasa si te pillan con el móvil en el trabajo.

El despacho Morán Ortiz Abogados ha visto como en los últimos años han aumentado los clientes. “Siempre quise hacer algo relacionado con el periodismo y cuando terminé Derecho y empecé a trabajar en el despacho de mi madre, Cándida Morán Ortiz, se me ocurrió aunar los dos campos. Para eso las redes sociales son una gran herramienta”, explicó el letrado.

A sus 27 años, como todos los nativos digitales, la publicación de vídeos en las redes es algo tan natural como mandar una foto o hablar. Desde el año 2023, sus perfiles en Instagram o Tiktok se han convertido en unos de los más seguidos de temas jurídicos.

Los temas surgen por medios de comunicación, “como el portal de Diario de Sevilla, Juzgado de Guardia, pero también temas básicos de derecho laboral o conversaciones con otros compañeros, y sobre todo, personas que se ponen en contacto conmigo a través de Instagram o Tiktok”, explicó Lorente.

Entre los temas que más se repiten, los referidos a las causas de despido y las indemnizaciones. “Son los que dan más visibilidad en las redes. Por ejemplo, hubo uno sobre un empleado en un gran supermercado que llevó pastelitos al trabajo porque era su cumpleaños y se le despidió porque el reglamento interno impedía comer fuera de la zona establecida para este fin. Tuvo medio millón de visitas”, recordó.

El otro mainstream son las bajas médicas. Pero Lorente no sólo expone las situaciones, sino que advierte los trucos comunes y aconseja cómo actuar en casos similares. Como caso práctico explica en su cuenta por qué es legal o no trabajar con auricales y música. “La respuesta depende de tu puesto, el convenio colectivo y las normas internas de la empresa. En muchos trabajos de oficina o creativos, escuchar música puede estar permitido si no afecta a tu rendimiento ni a la seguridad. Sin embargo, en entornos industriales, de atención al cliente o donde exista riesgo laboral, puede estar prohibido por prevención de riesgos laborales”, claro y sencillo. Y, como siempre, dejando un consejo legal: “consulta siempre el reglamento interno de tu empresa y, en caso de sanción, revisa si está justificada”.

Pero incluso, Juan Manuel Lorente explica en su cuenta cuál es el peor mes para darse de baja médica: marzo. La razón es porque febrero tiene 28 días (29 si es bisiesto), por lo que vas a tener una base de cotización menor, justamente esta base de cotización se va a usar para calcular tu salario el resto de la baja. Si puedes elegir (por una operación programada, por ejemplo), elige otro mes.

Este tipo de detalles marcan la diferencia y la forma de acercar al público el derecho laboral. “Son consejos prácticos que nos podemos encontrar día a día. Tienen mucho éxito porque todos pueden sentirse identificados con los temas que trato”, aclaró.

Según el letrado, una de las razones de su éxito en redes “es que hace falta mucha educación laboral tanto para el empleador como para el empleado. Para eso nada más que hay que ver cuántos saben leer una nómina”, afirmó. Por cierto, este es otro de los asuntos que más seguidores tiene cuando el abogado coge su móvil y lanza un vídeo con este contenido.

Pero no sólo el trabajador puede encontrar soluciones a sus dudas. “El derecho laboral es tanto para empleador como para empleado. Hay empresas que cometen errores sin saber que los están cometiendo y tienen pérdidas por esta razón”, afirmó.

Para este joven abogado las redes sociales permiten divulgar un conocimiento “que hasta hace un tiempo estaba reservado para los libros de Derecho. Pero es necesario que se conozcan porque tratan temas que están en el día a día de las personas”. En todo este tiempo que está en las redes se ha encontrado, además, con compañeros que enriquecen sus vídeos con comentarios. “No hago otra cosa que interpretar el estatuto de los trabajadores en circunstancias que se dan cada día”, advirtió.

Aquí las CTR (tasa de clics) suele ser bastante alta. Solo hay que ver sus números. El perfil juanmalorente_laboralista tiene 342.000 seguidores. En Tiktok, su perfil Juanma Lorente_Laboralista tiene 510.400 seguidores y 5,7 millones de Me gusta. Desde que comenzó esta aventura en redes sociales “el despacho ha dado un giro de 180 grados. Estamos en toda España, hemos aumentado los casos que llevamos en el despacho. El balance de abrirnos a las redes es positivo. De hecho, muchos de los que nos exponen sus casos en redes acaban convirtiéndose en clientes, casi el 90 por ciento”.