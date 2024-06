La Audiencia excluye al ex consejero Antonio Ávila de la causa por las ayudas de 54,2 millones a Boliden Apirsa

La Audiencia de Sevilla ha excluido al ex consejero de Economía Antonio Ávila de la pieza de los ERE en la que se investigan las ayudas de 54,2 millones de euros a la empresa minera Boliden Apirsa, al considerar que su posible participación ya fue investigada -y archivada en su día- en la investigación del denominado "procedimiento específico" o pieza política, el macrojuicio en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve todos los recursos de los ERE, ha aplicado a Antonio Ávila una exclusión que viene negando durante años al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que fue también exculpado de la pieza política y sin embargo está siendo investigado y procesado en decenas de causas por las ayudas individuales, convirtiendo el caso de este ex alto cargo en singular y discriminatorio en comparación con lo que ha decidido ahora el tribunal.

En octubre de 2020, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, imputó en esta causa, una de las piezas de la macrocausa de los ERE en la que se investigan las ayudas por importe de 54,2 millones, a cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía: el ex consejero de Empleo Manuel Recio, el ex consejero de Economía Antonio Ávila, los ex viceconsejeros de estas consejerías Justo Mañas y Luis Nieto, respectivamente, así como el ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera.