La Audiencia fija una vista para preparar el juicio por el secuestro de un lotero

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha convocado el próximo 4 de julio de 2022 a la Fiscalía y a las defensas de los 11 acusados que se enfrentan a una petición de condena de 11 años de cárcel por el secuestro de un lotero que supuestamente les blanqueaba el dinero y a cuya mujer exigieron un rescate de 200.000 euros.

El tribunal ha dictado un auto en el que ha citado a las defensas de los 11 acusados, así como a la Fiscalía y a la acusación particular a una comparecencia previa al juicio que tiene como finalidad "concretar la prueba propuesta" por las partes, resolver las posibles cuestiones previas que puedan plantearse y fijar el día del señalamiento del juicio, de lo que se desprende que la vista oral podría celebrarse tras el verano.

Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2018 y ocurrieron en Montequinto, donde los cabecillas de la banda regentaban un taller y una tienda de motos. Los detenidos pertenecen a una organización criminal asentada en este barrio de Dos Hermanas y tienen vínculos con otro grupo de traficantes de las Tres Mil Viviendas, algunos de ellos viejos conocidos de las Fuerzas de Seguridad porque han sido detenidos en numerosas ocasiones. Incluso hay uno con un antecedente por homicidio.

La Fiscalía de Dos Hermanas, en su escrito de conclusiones provisionales, señala que en una fecha cercar al 14 de agosto de 2018, uno de los cabecillas contactó con el lotero y otra persona con el fin de realizar "un intercambio de dinero, de billetes de pequeña cantidad, por billetes de 500 euros, por el cual obtendrían cada uno de ellos la correspondiente comisión, cifrando la cantidad a intercambiar en una cifra aproximada de 180.000 euros".

Sobre las 14:00 horas de ese día concertaron una cita en un anexo a una parcela de una vivienda de Condequinto con las personas que iban a realizar el intercambio, pero lejos de hacerlo "procedieron a sustraer violentamente el dinero que habían aportado aquellos marchándose del lugar y dejándolos encerrados", hechos por los que se ha seguido un procedimiento independiente de esta casua.

Tras conseguir salir al exterior, sobre las 17:00 horas, sospechando que pudieran estar implicados en el robo, dos de los procesados, dijeron que tenían que acompañarles a un taller de motos que regenta otro de los acusados, donde insistieron en responsabilizar al lotero de lo ocurrido, reclamándole la devolución del dinero, obligándose a realizar llamadas a su esposa diciéndoles que "unas personas le imputaban la sustracción del dinero y que no iban a soltarle en tanto no devolviese el dinero o no lo aportase su familia".

Las escrituras de la vivienda como garantía

La familia acudió a denunciar los hechos a la comisaría de la Policía Nacional de Écija, donde los agentes vieron como la mujer continuaba recibiendo llamadas del mismo teléfono de uno de los acusados, que le "exigía el pago del dinero sustraído o las escrituras de su vivienda como compensación si no quería que su marido sufriera algún perjuicio".

Después continuaron nuevas llamadas amenazantes a la esposa, utilizando los teléfonos de uno de los cabecillas y de su hermano, el periodista de sucesos, en las que exigían que "se desplazase en persona desde Écija hasta Dos Hermanas portando las escrituras de su vivienda para entregarlas como medio de poder liberar a su marido".

La Fiscalía también recoge que en un momento dado sentaron a los dos secuestrados en unas sillas, les propinaron bofetadas y les realizaron cortes superficiales con un cuchillo en un antebrazo, intimidándole con que "iban a secuestrar a su mujer y a su hija hasta que no se cambiase la titularidad de su vivienda". Uno de los acusados le dijo que "a él le iba a arrancar las uñas, cortarle los dedos y enterrarlo, todo ello mientras realizaban nuevas llamadas amenazantes a la esposa, contándole que su marido estaba retenido y requieriéndole para que entregase el dinero o las escrituras de su vivienda para liberarlo y evitarle las consecuencias dañosas para su persona con las que le amenazaban".

El Ministerio Público imputa a los 11 acusados sendos delitos de secuestro, detención ilegal y delito leve de lesiones, por los que pide un total de 11 años de cárcel y una multa de 900 euros. En concepto de responsabilidad civil, reclama indemnizaciones de 20.000 y 15.000 euros para las víctimas por el "daño moral" causado y 300 euros para una de ellas por las lesiones.

La acusación particular que ejerce el lotero reclama las mismas peticiones que la Fiscalía, salvo en lo que se refiere a la responsabilidad civil, en la que reclama una indemnización de 50.000 euros.