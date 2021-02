La Audiencia rechaza la recusación del perito de Magrudis por presentarla fuera de plazo

De la misma forma, el tribunal confirma que la recusación se presentó fuera de plazo, puesto que la designación del perito tuvo lugar el 21 de enero de 2020, aceptando el cargo ese mismo día, "sin que dicha resolución hubiera sido recurrida, por lo que la impugnación que ahora se realiza resulta extemporánea, como, igualmente, resulta la recusación presentada un mes después de conocer tal nombramiento y encomienda de actuación", por cuanto la la recusación de los peritos deberá efectuarse "dentro de los tres días siguientes al de la entrega al recurrente de la lista que contenga el nombre del recusado". Se trata de un plazo preclusivo pues el artículo 663 de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece tajantemente que "el perito que no fuera recusado en el término fijado en el artículo anterior no podrá serlo después, a no ser que incurriera con posterioridad en alguna de las causas de recusación".