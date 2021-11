El forense afirma que Cayetano Romero murió unos tres días antes de encontrar su cadáver

Después de tres días de juicio en la sección Séptima de la Audiencia de Sevilla sobre la muerte de Cayetano Romero, cuyo cadáver fue encontrado el 8 de marzo de 2019 en Dos Hermanas, el forense ha sido tajante a la hora de explicar cómo murió el joven. "Fue una muerte lenta", causada por una rotura "diferida" del bazo al producirse un desgarro del órgano que después terminó en rotura. Esta es la razón por la que es posible que "saliera corriendo" cuando abandonó el coche en el que dos de los acusados le llevaron a su casa después de recibir la paliza que, presuntamente, días más tarde, terminó con su vida.

Respecto a lo que ocurrió entre el 1 de marzo, día en que ocurre el incidente del supuesto vuelco (robo de droga a narcos) que presuntamente originó las palizas recibidas por Cayetano Romero y Jonantan A. por parte de los acusados hasta que el cadáver fue encontrado seis días después en el camino de entrada a la finca donde vivía la víctima, el forense considera "perfectamente posible" que el fallecido estuviera moribundo en el mismo lugar "porque la hierba estaba alta alrededor de donde fue encontrado el cuerpo y no tenía signos de haber sido pisada". Este extremo fue confirmado por las hermanas y el cuñado del fallecido, que explicaron que en esa zona solo había hierba alta y montones de tierra.

Según estos peritos, Cayetano Romero falleció alrededor de los días 4 y 5 de marzo, tres días antes de encontrar su cuerpo y descartan totalmente que la muerte se produjera "horas antes del hallazgo del cadáver". Respecto a las heridas que presentaba el fallecido, el forense señaló múltiples lesiones y rotura de mandíbula, "algo que no le impediría hablar, sobre todo en los primeros momentos". A preguntas de los letrados de los acusados, el facultativo explicó que, seguramente, los opiáceos y la cocaína que Cayetano presentaba en su cuerpo mitigaron el dolor que le causaron las lesiones, sobre todo la doble rotura de mandíbula.

La familia de la víctima explicó que, aunque estaban acostumbrados a que Cayetano no durmiera en casa, les extrañó no saber de él e intentaron localizarse desde el día 2 de marzo tanto en hospitales como a través de sus amigos. Explicaron que el cuerpo fue encontrado cerca de la cancela de acceso a la finca donde residen y que el fallecido solía entrar por un hueco que había en la valla porque no tenía la llave de la cancela. Una de las hermanas explicó que a los dos o tres días, un amigo de Cayetano le advirtió que habia oído que su hermano había tenido problemas con "una persona peligrosa" y que no había salido bien.

Por último, la madre de los dos principales acusados, aseguró que Cayetano se fue del piso "dándole las gracias a sus hijos" y que ella estuvo con Jonatan "aconsejándole y tranquilizándolo porque estaba muy nervioso". La mujer aseguró que Cayetano intentó quedarse a dormir en el piso familiar de sus hijos, por lo que Israel le pidió las llaves del coche para que los hermanos Jesús y Antonio L. T. le acercaran a su casa, donde ellos aseguran que lo dejaron vivo.