Explorando las implicaciones legales de la Inteligencia Artificial en casos de delitos informáticos

En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, la intersección entre el derecho y la ciberdelincuencia se vuelve cada vez más crucial. Como abogado especializado en delitos informáticos y fundador del despacho PenalTech, me dedico a la defensa legal en casos relacionados con la ciberdelincuencia y analizo esta problemática ahora de moda tras los casos de imágenes de menores desnudas creadas artificialmente en Extremadura o en Huelva. El objetivo es comprender las complejas implicaciones legales que rodean a la inteligencia artificial, su relación con la ciberdelincuencia y cómo se abordan estos casos en España y cuál es su impacto en la sociedad moderna.

Es un tema relevante y preocupante. En el caso de Almendralejo, la Fiscalía está investigando la difusión de imágenes de contenido sexual que involucra a menores. En España, la ley establece que los menores de 14 años no pueden ser imputados penalmente. Por lo tanto, en estos casos se remitirá la situación a la Administración responsable en materia de protección de menores para evaluar las circunstancias de los presuntos infractores y tomar medidas de protección si es necesario. Estas medidas no son correctoras, sino que buscan ayudar al menor infractor a superar sus problemas.

Sin embargo, para los mayores de 14 años, la Fiscalía llevará a cabo investigaciones para determinar si los hechos son constitutivos de delito. Aquí es donde podría surgir la acusación de delitos relacionados con la distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad, que también pueden afectar a menores. Si se confirma la existencia de un delito, se abrirá un expediente y se remitirá al Juzgado de Menores para el procedimiento correspondiente.

Existe un debate sobre la edad penal y la regulación de la Inteligencia Artificial en el Código Penal. Se ha discutido mucho sobre la edad penal en relación con estos casos. Algunos fiscales han planteado la posibilidad de reducirla a los 12 años, especialmente cuando se producen ciertos comportamientos graves. Sin embargo, es importante señalar que la jurisdicción de menores se enfoca en la reeducación y en ayudar a los jóvenes a evitar futuras conductas delictivas.

En cuanto a la regulación de la Inteligencia Artificial en el Código Penal, actualmente no existe una propuesta formal para incluir específicamente los delitos con Inteligencia Artificial en la legislación. Sin embargo, la propia redacción de los artículos que lo regulan permiten que dichas situaciones puedan ser castigadas. Este es un tema que merece una reflexión cuidadosa, dada la creciente influencia de la tecnología en nuestra sociedad y seguramente en un futuro próximo, conforme la inteligencia artificial vaya evolucionando, quedará expresamente regulada.

Es importante destacar que estos casos no son aislados. En Huelva, la Guardia Civil ha confirmado otro caso de manipulación de fotos de menores desnudas. En este caso, las diligencias se remitieron a la Fiscalía de Menores y las autoridades no divulgaron públicamente el caso para preservar la privacidad de las víctimas. El presunto autor fue identificado y se descubrió que no utilizó Inteligencia Artificial, sino herramientas menos sofisticadas para realizar los montajes. Este caso es anterior al de Almendralejo y no se utilizó el mismo método. También se informó que unas veinte víctimas denunciaron la difusión de sus falsas imágenes en redes sociales.