El Gobierno y la Junta de Andalucía se dan la mano contra la ciberdelincuencia: "Aquí no hay colores"

La "batalla" contra la ciberdelincuencia, que se ha convertido en "la modalidad delictiva del siglo XXI", ha conseguido unir a dos administraciones tradicionalmente enfrentadas cuando el signo político no coincide: el Gobierno y la Junta de Andalucía. "Aquí no hay colores" han repetido este jueves tanto el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el consejero andaluz de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, durante la inauguración del primer Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia 'Cibercrime', celebrada esta mañana en la Fundación Cajasol.

"La colaboración entre las Administraciones es imprescindible. Lo decía muy bien el consejero", ha reconocido Bolaños minutos después de que Sanz recordase "el ejercicio de responsabilidad" que tienen los dirigentes y destacase igualmente que "la colaboración entre las Administraciones es fundamental". Es decir, discursos casi calcados por una vez en la vida.

"En Andalucía no se nos ocurre no ir de la mano del Centro Criptológico Nacional (CCN). Tenemos que trabajar todos juntos, aquí no hay colores. Sin colaboración, la ciberseguridad no es posible", ha apostillado el consejero, que a continuación ha proporcionado algunos datos para significar la relevancia que el Gobierno andaluz da a este problema. "Intentamos ir por delante. Hemos invertido 70 millones para inaugurar un soft que ya está en marcha y que es un centro pensado para dar servicio a universidades, ayuntamientos, diputaciones... Es un clúster con las 60 empresas más importantes del mundo. Y también vamos a adjudicar un escudo contra las amenazas tecnológicas", ha detallado. Además, ha anunciado que en los próximos meses se creará la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía.

Bolaños se ha mostrado de acuerdo con la trascendencia que tiene un problema de nuevo cuño que no sólo está relacionada con la protección de datos, "sino también a cuestiones que afectan a la seguridad nacional". "Estamos realizando la mayor transformación de la Justicia en décadas, la vamos a llevar desde el siglo XIX al siglo XXI. La transformación digital es una transformación como no se ha visto en décadas", ha reiterado el ministro.

"Queremos tener los mejores expertos y gestionar la cooperación con las comunidades autónomas. En diciembre aprobamos un Real Decreto de eficiencia en la digitalización de la Justicia que supone un enorme paso adelante. Y se crea un subcomité de seguridad en el que están las comunidades y el Ministerio", ha agregado. "Debemos ir todos de la mano: la universidad, la ciudadanía, las Administraciones y las empresas", ha apostillado.