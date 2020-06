Griñán pide la absolución porque la sentencia se basa en "presunciones de presunciones"

La exposición del razonamiento de culpabilidad "prescinde de la práctica totalidad de las pruebas de descargo y cuando las refiere, las desvalora atribuyéndoles la condición de meras alegaciones. Desconoce las tajantes afirmaciones del Interventor General (que la sala de instancia absuelve y da crédito para fundar su absolución) sobre la ausencia de relevancia del informe sobre una ayuda del año 2003, la ausencia de menoscabo de fondos o la descalificación radical (las llega a calificar de “disparate”) de las valoraciones de los peritos de la IGAE al tener los problemas de contabilización de las transferencia de financiación como fraude", afirma.

La Sala ha prescindido "por razones inexploradas, de las constantes y reiteradas afirmaciones del interventor a quien absuelve, cuando aquellas resultan exculpatorias", precisa el abogado José María Calero, que considera que las declaraciones del ex interventor general Manuel Gómez en el juicio deberían ser tomadas en consideración "en una valoración racional de la prueba, si se trata de valorar el significado del uso inadecuado de la transferencia de financiación, por la razón elemental de que es el interventor el creador de esa expresión" y recuerda que Manuel Gómez calificó de "disparare" la afirmación como "fraude" a los problemas de contabilización en el IFA de las transferencias de financiación.

La defensa critica igualmente que la sentencia asume como propias la mayor parte de las consideraciones jurídicas del informe pericial elaborador por los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "al tiempo que desoye sus consideraciones sobre cuestiones de auditoría y control de fondos públicos (absuelve al interventor a quien ellos incriminan por no haber elevado informe de actuación, no haber informado al interventor de Empleo, no haber avocado la fiscalización, etc.".